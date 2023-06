Dießens Trainer Philipp Ropers: „Wir wollen und werden aufsteigen“

Von: Michael Baumgärtner

Philipp Ropers glaubt fest an den Aufstieg seiner Mannschaft.� © fupa

Der MTV Dießen muss im Rennen um den Aufstieg in die Kreisliga einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachhen. Trainer Philipp Ropers geht optimistisch ins Rückspiel gegen den TSV Otterfing.

Dießen – Voller Selbstbewusstsein gehen die Fußballer des MTV Dießen in das entscheidende Spiel der Saison. „Wir wollen und werden zu Hause gewinnen und in die Kreisliga aufsteigen“, sagt Spielertrainer Philipp Ropers vor dem Relegationsrückspiel gegen den TSV Otterfing am Samstag im Dießener Ammerseestadion (Anpfiff um 15 Uhr). Und das, obwohl sein Team das Hinspiel mit 1:2 verloren hat.

„Wir wissen nach dem Hinspiel noch besser, was uns erwartet und sind absolut bereit für das Rückspiel.“ Ropers ist nach der unglücklichen Niederlage am vergangenen Mittwoch äußerst optimistisch. Das Team vom Ammersee kassierte in Otterfing erst in der Nachspielzeit den Treffer zum 1:2. In den Augen von Ropers spiegelt das Ergebnis aber nicht die wahren Kräfteverhältnisse in diesem ersten Relegationsmatch wider. „Wir waren insgesamt die bessere Mannschaft und hätten den Sieg mehr verdient gehabt“, behauptet der MTV-Coach. Den Grund für die Pleite sieht er aber dennoch bei seinen Akteuren, schließlich habe die Mannschaft viele gute Angriffe gestartet und einige gute Torchancen herausgespielt, es gelang ihr aber nur ein Treffer. „Das muss sich am Samstag ändern, um den Aufstieg zu schaffen“, weiß er.

Sollten sich die Dießener durchsetzen, dann wäre der direkte Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga perfekt. mib