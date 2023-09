„Einen Abstieg schüttelt man nicht so einfach ab“: MTV Berg holt ersten Sieg dank spätem Tor

Matchwinner für den Absteiger: Marcel Höhne (r.) traf in der Nachspielzeit per Foulelfmeter zum 3:2. Foto: Rudi Stallein © Rudi Stallein

Berg und Trainer Wolfgang Krebs ist endlich der erste Dreier nach dem Bezirksliga-Abstieg geglückt. Bei der DJK Waldram setzte sich der MTV knapp durch.

DJK Waldram – MTV Berg 2:3 (1:1)

Im dritten Anlauf hat es geklappt: Die Kreisliga-Fußballer des MTV Berg haben am Samstag den ersehnten ersten Dreier nach dem Abschied aus der Bezirksliga geholt. „So einen Abstieg schüttelt man nicht so einfach ab“, stellte MTV-Coach Wolfgang Krebs fest.

Drei Tage nach dem bitteren 2:2 beim Lenggrieser SC zeigten die Gäste trotz erneut einiger Umstellungen in der Anfangsphase ein gutes Gesicht. Die Führung wollte gegen die ebenfalls noch sieglosen Waldramer zunächst jedoch nicht gelingen. „Wir hatten fünf Hochkaräter, machen aber keinen“, bedauerte Krebs. Zum Glück für den MTV halfen die Gastgeber beim 0:1 dann fleißig mit, als ein Rückpass zum Torwart völlig verunglückte und im Netz zappelte.

Krebs lobt Berg-Spieler: „Wir sind ruhig geblieben“

Dies schien die DJK aber eher zu beflügeln als zu lähmen. Kurz vor der Pause erzielten sie nach einem langen Ball den Ausgleich, zu Beginn der zweiten Hälfte konnten die Hausherren sogar in Führung gehen. „Wir sind aber ruhig geblieben“, lobte Krebs. Youngster Matteo Reitberger feierte nach seiner Urlaubsrückkehr einen gelungenen Einstand und schob den Ball zum Ausgleich ins Netz (68.).

In der Nachspielzeit hatte der MTV diesmal anders als am Mittwoch das bessere Ende für sich. Sarek Suplit drang entschlossen in den Strafraum ein und wurde klar gelegt. Marcel Höhne übernahm die Verantwortung und schoss die Gäste vom Elfmeterpunkt mit seinem ersten Saisontor zum so wichtigen Sieg. „Aufgrund der Überlegenheit in der ersten Halbzeit war es schon verdient“, resümierte Krebs.

Einen Wermutstropfen gab es allerdings auch zu schlucken. Routinier Florian Auburger war in der ersten Halbzeit umgegrätscht worden und musste ausgewechselt werden. „Wir hoffen, dass im Sprunggelenk nichts gerissen ist“, sagte Krebs. Er ist auf seine erfahrenen Akteure angewiesen. „Sie müssen unsere vielen jungen Spieler führen“, teilte der Coach mit. (toh)

Tore: 0:1 Stingl (31./ET), 1:1 Faganello (45.+1), 2:1 Gruber (55.), 2:2 M. Reitberger (68.), 2:3 Höhne (90.+1/FE)