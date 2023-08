„Fehler gnadenlos bestraft“: Doppelaufsteiger MTV Dießen verliert beim FC Wildsteig/Rottenbuch

Von: Noah Hölch

Der MTV Dießen hat beim FC Wildsteig/Rottenbuch eine Niederlage hinnehmen müssen. Wieder war ein früher Gegentreffer ausschlaggeben, sagt Philipp Ropers.

„Wir sind leider relativ früh wieder in Rückstand geraten“, hielt Dießens Spielertrainer Philipp Ropers nach der ersten Saisonniederlage fest. Was eine Woche zuvor gegen den SV Ohlstadt (3:2) noch glückte, als der MTV einen frühen Rückstand zu seinen Gunsten drehte, sollte gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch nicht gelingen. Laut Ropers waren schon in der ersten Halbzeit genug Aktionen da, um auszugleichen. Genutzt wurde allerdings keine dieser Chancen. So ging es durch den „schön herausgespielten“ Treffer von Martin Zeller (15.) mit der knappen Führung für die Gastgeber in die Kabinen.

FC Wildsteig/Rottenbuch – MTV Dießen 1:0 (1:0)

Dass dieses frühe Tor das einzige in der Partie am Sonntagnachmittag blieb, lag vor allem an den „gut verteidigenden“ Hausherren, die es, so Ropers, „clever gemacht“ haben. Dennoch wäre für den Aufsteiger aus Dießen ein „Unentschieden möglich gewesen“. Der MTV hat es jedoch „nicht mehr geschafft, eine Druckphase aufzubauen“, die es für einen Punktgewinn gebraucht hätte. Dennoch betitelt Ropers die Niederlage als „bitter“.

Zu schwer will der 29-Jährige die Niederlage aber nicht nehmen, schließlich ist der MTV von der A-Klasse bis in die Kreisliga durchmarschiert – und gilt damit als „Doppelaufsteiger“. Dass die Dießener jedes Spiel klar gewinnen würden, war somit nicht die Erwartungs- haltung bei Ropers & Co. Bereits jetzt hat der MTV-Coach jedoch die Erkenntnis gewonnen, dass sein MTV Dießen „in der Kreisliga gut mithalten kann“ – in einer Liga, in der „Fehler gnadenloser bestraft werden und es nicht mehr so einfach ist. Tore zu schießen“. Der nächste Härtetest für den MTV Dießen wartet dann am nächsten Sonntag mit dem WSV Unterammergau. (noh)

Tor: Martin Zeller (15.)