TSV Gilching im Valium-Modus

Dritte Heimniederlage in Folge

von Tobias Huber schließen

Die Heimmisere nimmt kein Ende. Stattdessen setzte es für den TSV Gilching-Argelsried am Sonntag die bislang höchste Saisonniederlage. Die Landesliga-Fußballer verloren verdient mit 0:3 (0:1) gegen den VfR Neuburg/Donau.

Gilching – Die gute Nachricht vorneweg. Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried dürfen die nächsten zwei Partien auswärts bestreiten. Auf fremdem Platz konnten sie bislang beide Spiele in Olching und Memmingen gewinnen.

Umso verheerender ist die Heimbilanz. Nach dem 0:2 gegen Gundelfingen und dem 0:1 gegen Mering kassierte die Elf von Trainer Peter Schmidt am Sonntag ein deftiges 0:3 (0:1) gegen den VfR Neuburg/Donau. „Es hat so gewirkt, als hätten die Spieler vorher Valium genommen“, sagte Schmidt. Was dem neuen Übungsleiter der Gilchinger am meisten zusetzte, war die Gesamtleistung an diesem Nachmittag. „Wir waren dem Gegner nicht nur spielerisch, sondern auch läuferisch klar unterlegen, kamen immer einen Schritt zu spät. Und das darf nicht sein“, schimpfte er.

Ganz chancenlos waren die Hausherren aber nicht. Nick Schnöller verstolperte früh in aussichtsreicher Position, Florian Huber scheiterte an Dominik Jozinovic, und auch Marvin Fauth fand seinen Meister im Neuburger Keeper. „Das waren aber situative Momente. Dennoch hätte uns ein 1:0 natürlich sehr gut getan“, sagte Schmidt. Stattdessen musste er zusehen, wie sich seine Mannschaft bei einem Eckball düpieren ließ. Nico Schröttle verwertete den auf den kurzen Pfosten geschlagenen Ball per Kopf (40.). „Genauso waren sie schon in der Vorwoche gegen Garmisch erfolgreich. Die Spieler wussten das, aber irgendwie war heute keiner mit dem Kopf richtig bei der Sache“, haderte Schmidt.

In der Folge reichte es den Gästen, stabil in der Defensive zu stehen. „Es ist schwer, wenn man gegen so einen spielstarken Gegner in Rückstand gerät“, sagte Schmidt. Der letztjährige Tabellenvierte wartete auf seine Konterchancen, die auch kamen. Innerhalb von drei Minuten sorgten der eingewechselte Marco Friedl und Stefan Klink für die Entscheidung zu Gunsten der Gäste, die nach drei Partien ohne Sieg endlich wieder jubeln durften. Dass nach der Auswechslung von Schnöller (Oberschenkelprobleme) kurz vor der Pause die Offensivabteilung weiter ausgedünnt wurde, ließ Schmidt nicht als Ausrede gelten. „Die Spieler, die auf dem Platz standen, können es viel besser“, stellte er klar. Nur zu Hause halt noch nicht. „Die Spieler sollten nach dem Match zusammen im Sportheim einen trinken gehen. Dann klappt es beim nächsten Heimspiel bestimmt besser“, sagte der ehemalige TSV-Akteur Matthias Klaas.

Immerhin rennen dem TSV die Zuschauer noch nicht weg. Viel Spaß hatte die überwiegende Mehrheit der 180 Gäste an diesem Sonntag aber nicht. Da könnte ein Ausflug am nächsten Samstag (15 Uhr) zum 1. FC Garmisch-Partenkirchen deutlich erfolgsversprechender sein.

TSV Gilching-A. –VfR Neuburg/D. 0:3 (0:1)

TSV Gilching: Suck – Freinecker, Hölzl, Meißner, Hänschke – Rodenwald, Ruml (77. Swagler) – Huber, Brand (77. Häusler), Fauth, Schnöller (44. Kraus)

VfR Neuburg: Jozinovic – Schröder, Klink (83. Heckel), Stegmeir, Eberwein, Riedelsheimer, Schröder, Meisinger, Schröttle (77. Scharbatke), Habermeyer, Golling (67. Friedl)

Tore: 0:1 Schröttle (40.), 0:2 Friedl (73.), 0:3 Klink (75.)

Schiedsrichter: Florian Heilgemeir (TSG Stadtbergen)

Zuschauer: 180