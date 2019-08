Dritter Auswärtssieg? Gilching reist nach Garmisch-Partenkirchen

Auswärts bisher ohne Punktverlust

von Tobias Huber schließen

Geht der kuriose Saisonverlauf des TSV Gilching-Argelsried weiter? Dazu muss am Samstag nach drei Heimniederlagen der dritte Auswärtserfolg her. Die Landesliga-Fußballer sind zu Gast beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen.

Gilching – Peter Schmidt ist hin- und hergerissen. Einerseits war dem neuen Trainer des Landesligisten TSV Gilching-Argelsried bewusst, dass seine Premierensaison an der Talhofstraße keine leichte werden würde. „Wir haben von Anfang an keine Luftschlösser gebaut“, stellt er klar. Dennoch ist er aufgrund der Bilanz von zwei Siegen und drei Pleiten etwas enttäuscht. „Durch die Heimniederlagen bauen wir uns immer wieder unnötig Druck auf“, bedauert Schmidt.

Ganz anders ist die Stimmungslage beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen, bei dem die TSV-Fußballer am Samstag um 15 Uhr im Stadion am Gröben gastieren. Die Mannschaft von Trainer Christoph Saller rettete sich in der Vorsaison nach einer schwachen Rückrunde durch Erfolge über Bubesheim und Erkheim in der Relegation gerade noch so. Dann verließen mit Maximilian Berwein (VfR Garching/Regionalliga) und Franz Fischer (1. FC Penzberg/Bezirksliga) zwei absolute Leistungsträger den Verein aus dem Werdenfelser Land. Das scheint dem deutlich verjüngten FCG jedoch überhaupt nicht geschadet zu haben. Nach drei Unentschieden zum Auftakt feierte er mit dem 4:2 in Neuburg und dem 5:0 vor einer Woche in Ehekirchen zwei imponierende Auswärtserfolge. „Das waren richtige Ausrufezeichen“, kommentiert Trainer Schmidt.

Die Gastgeber dürften also mit breiter Brust in ihr Heimspiel gehen. Die zwei bitteren Niederlagen gegen den TSV aus der vergangenen Saison – 0:1 zu Hause durch ein Eigentor und 1:2 in Gilching durch zwei späte Gegentreffer durch Marvin Fauth – sollten zusätzliche Motivation für die Garmischer darstellen. „Wir werden voll gefordert sein“, befürchtet Schmidt.

Taktisch sieht er vor allem auf der linken Außenbahn Handlungsbedarf. „Da waren wir zuletzt zu offen“, sagt Schmidt. Eine Option wäre, Routinier Christoph Meißner statt als Innenverteidiger wieder wie in der vorigen Spielzeit als Außenverteidiger einzusetzen. Seinen Part in der Mitte könnte Lucas Häusler übernehmen. Im Tor wird Michael Suck weiter den noch im Urlaub weilenden Anil Adam vertreten. In der Offensive verschafft die Rückkehr von Murat Ersoy aus den Ferien dem TSV-Coach wieder mehr Alternativen. Angreifer Nick Schnöller wird trotz seiner Rückenprobleme auf die Zähne beißen. „Er ist danach eh erst mal ein paar Wochen im Urlaub, und kaputtgehen kann auch nichts“, meint Schmidt, der auf Sebastian Kraus und Quirin Wiedemann (Urlaub) verzichten muss. „In der Landesliga brauchst du ein bisschen Spielglück. Ich hoffe, das ist diesmal wieder auf unserer Seite“, sagt Schmidt.