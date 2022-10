Duell der Pechvögel - Sowohl Berg als auch Unterpfaffenhofen von Personalnot geplagt

Die Fußballer des MTV Berg haben in dieser Saison erst dreimal gewonnen und sind Vorletzter in der Bezirksliga Süd.

Der MTV Berg startet gegen den SC Unterpfaffenhofen in die Rückrunde der Bezirksliga Süd. Das Hinspiel der beiden konnte der SCU für sich entscheiden.

Berg – Sollte das Bezirksliga-Match am Samstag (15 Uhr) zwischen dem SC Unterpfaffenhofen-Germering und dem MTV Berg Unentschieden enden, hat Wolfgang Krebs eine Idee. „Dann setzen wir uns zusammen und jammern gemeinsam“, sagt der Trainer des MTV. Denn beide Fußball-Mannschaften sind seit vielen Wochen von einer Pechsträhne verfolgt und stehen extrem personalgeschwächt punktgleich auf einem Abstiegsplatz.

In Unterpfaffenhofen war die Not sogar so groß, dass der Sportclub seine Partie beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen vor zwei Wochen kampflos abgeben musste. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, kommentierte Franco Simon, einst Trainer beim SC Pöcking-Possenhofen. Es folgten zwei deftige Pleiten gegen Schlusslicht Großhadern (0:5) und in Bad Heilbrunn (1:6). Die Berger präsentierten sich zumindest etwas gefestigter, mussten zuletzt aber auch zwei klare Niederlagen einstecken.

„Das Gute ist, dass der Abstand noch nicht zu groß ist“, sagt Krebs. Gerade einmal vier Zähler fehlen beiden Teams zum rettenden Ufer. Umso größer ist die Bedeutung der Begegnung des letzten Vorrundenspieltags. Krebs glaubt fest an einen Sieg. „Unter der Woche haben alle sehr gut mitgezogen. Wenn wir genauso auftreten am Samstag, bin ich sehr zuversichtlich“, sagt Krebs.

Mit Khatab Stoman meldete sich ein zuletzt krankheitsbedingt fehlender Akteur zurück. Weniger gute Nachrichten gab es von Niklas Betz. Er musste sogar operiert werden, weil sich der Bluterguss nicht auflösen wollte. „Die Gesundheit ist das Wichtigste. Gott sei Dank hat es der Arzt rechtzeitig erkannt“, sagt Krebs.

In der vergangenen Saison lieferten sich beide Teams zwei enge Spiele. Im Hinspiel siegte der SC Unterpfaffenhofen glücklich mit 1:0, das Rückspiel (3:2) drehte der MTV mit etwas Dusel in den Schlussminuten noch um. Interessant wird auch sein, auf welchem Platz die Partie ausgetragen wird. Die „Upfer Buam“ spielen je nach Gegner und Wetter wahlweise auf ihrem Hauptplatz, dem Kunstrasen oder dem engen Nebenplatz. „Wir haben auf Kunstrasen trainiert, aber nur weil wir auf dem anderen Platz Lichtprobleme hatten“, teilt Krebs mit. (toh)