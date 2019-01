Ein Australier für den SC Pöcking

Noch ein Neuzugang für den SCPP

von Tobias Huber schließen

Der SC Pöcking-Possenhofen hat seinen Kader noch weiter aufgestockt. Der Tabellenzweite der Kreisliga 2 hat Sandro Pasalic verpflichtet.

Pöcking - Franco Simon ist sehr gut vernetzt in der Münchener Fußballszene. Davon profitierte sein SC Pöcking-Possenhofen bereits im Sommer, als der neue Trainer einige Spieler mit in den Sportpark brachte. Mit Sandro Pasalic konnte Simon in der Winterpause den nächsten talentierten Fußballer zum Tabellenzweiten der Kreisliga locken. Der zuletzt vereinslose Australier wird zukünftig für den SCPP auflaufen. Simon trainierte Pasalic einst in der Jugend der SpVgg Unterhaching. „Ich habe ihn damals aus Herrsching nach Unterhaching geholt. Wir sind seitdem regelmäßig in Verbindung geblieben“, teilt Simon mit. Pasalic hat in seiner noch jungen Fußballerlaufbahn bereits einiges erlebt. Nach Haching spielte er im Nachwuchsbereich noch für den SC Fürstenfeldbruck (U18) und für den SV Wacker Burghausen (U19-Bundesliga). Anschließend versuchte er in Australien bei der U21 von Brisbane Roar sein Glück, ehe er 2015 nach Deutschland zurückkehrte. Dort war seine erste Station im Herrenbereich die SpVgg Bayern Hof. In der Bayernliga Nord kam der Linksfuß, der vor allem auf der linken Seite zu Hause ist, jedoch nur zu sechs Kurzeinsätzen. Nach einer Pause spielte er in der Vorrunde der vergangenen Saison für den Kreisligisten FC Wacker München, ehe er erneut aus Studiengründen pausierte. „Er ist nach seinem Studium mit vielen Auslandssemestern gerade auf Jobsuche, dabei werden wir ihn unterstützen“, sagt Simon.