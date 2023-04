Eine ganze Gilchinger Elf im Krankenstand

Fällt mit Wadenbeinbruch für den Rest der Saison aus: Murat Ersoy. © Andrea Jaksch

Wird das Saisonfinale in der Landesliga doch noch zur Zitterpartie? Verliert der TSV Gilching-Argelsried am Samstag auch beim SV Mering (16 Uhr), rückt Rang 14 plötzlich ganz nahe.

Gilching – Seinen Humor hat Peter Schmidt noch nicht verloren. „Normal heißt es ja beim Fußball, elf Freunde müsst ihr sein. Bei uns lautet das Motto eher, elf Verletzte müsst ihr sein“, scherzt der Trainer des TSV Gilching-Argelsried. Seine zwei Hände reichen ihm nicht mehr, um alle Ausfälle aufzuzählen. „Dazu kommt ja noch, dass es ganz unterschiedliche Verletzungen sind. Freunde der Sportanatomie kommen bei uns derzeit voll auf ihre Kosten“, sagt Schmidt.

Die neuesten Opfer heißen Murat Ersoy (Wadenbeinbruch) und Eric Buckl (Oberschenkelprobleme). „Das Schlimme ist aber, dass die meisten wohl bis zum Saisonende nicht mehr zurückkehren“, bedauert Schmidt. Manuel Eichberg (Schambeinentzündung), Ersoy, Dominik vom Hau (Wadenbein), Maximilian Karl (Bänderverletzung), Sebastian Kraus, Aryna Jahangiri Mehr (beide Schulter) und Alper Diker (Knie) werden frühestens zur neuen Saison wieder an der Talhofstraße angreifen können.

Der Gilchinger Trainer hatte sich seine letzten Wochen beim Landesligisten ganz anders vorgestellt. Aufgrund der Personalmisere wird der eigentlich als aktiver Spieler zurückgetretene Co-Trainer Christoph Meißner am Samstag sein Startelfcomeback geben. „Wir haben keine andere Wahl. Auf der Bank werden nur Akteure aus der U23 sitzen, die glücklicherweise erst am Sonntag spielt“, berichtet Schmidt, der beim Gastspiel beim SV Mering (Samstag, 16 Uhr) auch auf Marko Ralic (beruflich gebunden) und Jonas Engelhardt (privat verhindert) verzichten muss. Das ganze ließe sich noch verkraften, wenn der Tabellenachte bereits gerettet wäre. „Wir brauchen aber noch einen Sieg. Erst mit 41 Punkten wären wir sicher“, sagt Schmidt.

Nun treffen die Gilchinger in Friedberg ausgerechnet auf den SV Mering, der den von der halben Liga noch gefürchteten 14. Tabellenrang belegt. „Wenn wir verlieren, haben wir nur noch drei Punkte Vorsprung“, sagt Schmidt. Das Saisonfinale würde zur Zitterpartie für die TSV-Fußballer werden.

Gespielt wird am Samstag im Landkreisstadion in Friedberg (Rothenbergstraße 6). Dort bestreiten die zuletzt formstarken Gastgeber (Siege gegen Gersthofen und Oberweikertshofen, danach zwei 0:0 gegen Weißenburg und in Durach) in dieser Saison alle Heimpartien, da ihr Platz grundlegend saniert werden musste. „Es wird ein ganz heißer Tanz“, befürchtet Schmidt. Im Hinspiel kassierte sein TSV eine bittere 0:3-Abfuhr, nachdem er die Anfangsphase noch dominiert hatte. „Die vielen Verletzten dürfen aber keine Ausrede sein. Wir sind dennoch stark genug, um dort zu bestehen“, verkündet Schmidt.