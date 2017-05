"Einfach nur eine geile Saison": Oberalting in Feier-Laune

Rawlyer verlässt den Aufsteiger

Es war das erwartete Spektakel. Die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg und des TSV Oberalting-Seefeld geizten zum Saisonabschluss nicht mit Treffern. Am Ende hatten die Gäste vom Pilsensee beim Wettschießen am Samstag die Nase vorne.

So hatte sich Philipp Obloch sein letztes Match als Trainer des MTV Berg nicht vorgestellt. „Ich habe mich richtig geärgert, denn ich hätte mir schon etwas mehr Ernsthaftigkeit gewünscht“, sagte er nach dem ereignisreichen 4:6 (3:2) am Samstag gegen den TSV Oberalting-Seefeld. Mit einem Dreier hätten die Berger Fußballer, bei denen Felix Link bei seinem eventuell letzten Spiel für den MTV die Kapitänsbinde trug, noch Rang drei vom FC Phönix München (1:2 beim Lenggrieser SC) erobern können. Obloch konnte erst wieder strahlen, als der Hamburger SV kurz vor Schluss den 2:1-Siegtreffer gegen Wolfsburg schoss und damit erneut einen Abstieg aus der Bundesliga vermied. „Seit den Spielen in Karlsruhe vor zwei Jahren ist mir klar, dass der HSV einfach unabsteigbar ist“, sagte der gebürtige Hamburger. Die Verabschiedung des Übungsleiters, der in seine Heimat zurückkehren wird, findet bei der Saisonabschlussfeier in zwei Wochen statt.

Richtig in Feierlaune waren dagegen die Oberaltinger. „Es war einfach nur eine geile Saison. Als Tabellensiebter sind wir nur drei Punkte hinter Platz drei, dazu noch bester Aufsteiger. Was will man mehr“, jubelte Abteilungsleiter Kurt Schwalbach, ehe es zum gemeinsamen Ausflug zum Hechendorfer Stadlfest ging.

Am Samstag trafen auch zwei Akteure, die dem Verein den Rücken kehren. Neben Stefan Mikerevic (VfB Hallbergmoos), Torschütze zum 3:3, verlässt auch Cedric Rawlyer das Team aus dem Aubachtal. Der 29-Jährige, dem im Derby das 2:2 gelang, wechselt zum Ligakonkurrenten SV Aubing. „Wir haben alles versucht, aber mit dem Angebot der Aubinger konnten wir nicht mithalten“, bedauert Schwalbach den Abgang des Kapitäns. Der Schweizer war ein fester Bestandteil der Oberaltinger Defensivkette. Er war in allen 30 Saisonpartien am Ball und verpasste als einziger TSV-Akteur keine Minute. „Das reißt schon eine Lücke, die wir jetzt irgendwie füllen müssen“, sagt Schwalbach, der nach einem passenden Ersatz Ausschau hält.

Seine sehr gute Laune wollte er sich am Samstag aber trotz Rawylers Wechsel nicht vermiesen lassen. „Das ist nicht der richtige Tag, um zu trauern“, fügte er an. Durch den Auswärtssieg in Berg hat seine Mannschaft sogar noch die 40-Punkte-Marke geknackt.

MTV Berg – TSV Oberalting-S. 4:6 (3:2)MTV Berg: Utmälleki - Binder (46. M. Crnjak), Link (65. Markovic), Kikuchi, Suplit, T. Kayser, Maier, Gebhart (79. Frick), Balogh, Köhl, HöhneTSV Oberalting: Müller - Fischer (61. Goldmann), M. Kasper, Rawyler, Feicht, P. Kasper, Pfeffer (68. Akgül), Rakaric, Ri. Maloku, DreherTore: 1:0 T. Kayser (11.), 1:1 Ri. Maloku (26.), 2:1 T. Kayser (35.), 2:2 Rawyler (40.), 3:2 Höhne (45.), 3:3 Mikerevic (60.), 3:4 Dreher (62.), 4:4 Höhne (63.), 4:5 P. Kasper (71.), 4:6 Rakaric (82.)Schiedsrichter: Silas Kempf (FC Bayern München)Zuschauer: 70

Quelle: fussball-vorort.de