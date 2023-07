Zittern bis zur letzten Sekunde: Eintracht Karlsfeld gelingt Einstand nach Ligawechsel

Sebastian Stangl feierte einen Debütsieg mit Gilching Foto: dagmar rutt © dagmar rutt

Ein Wechsel in eine andere Spielklasse kann nicht schaden. In den letzten Jahren spielte Eintracht Karlsfeld in der Landesliga Südost eine gute Rolle, zum großen Sprung reichte es nicht ganz.

München – Jetzt versucht sich das Team von Trainer Ugur Alkan in der Gruppe Südwest – und der Einstand, mit dem 3:2-Auswärtssieg beim SC Olching, verlief verheißungsvoll.

Die Karlsfelder mussten allerdings bis zur letzten Sekunde zittern: Der „Ligenwechsler“ führte nach 70 Minuten souverän mit 3:0, durch die Tore von Christoph Traub (14.) und dem Doppelpack von Leon Ritter (44. und 70.). Dann setzten die Olchinger zu einem furiosen Schlussspurt an: Aber die Treffer von Florian Hofmann (84.) und Ferenc Ambrus (in der Nachspielzeit) reichten nicht, um wenigstens einen Heimpunkt verbuchen zu können.

Sebastian Stangl feierte als neuer Trainer beim TSV Gilching-Argelsried einen erfolgreichen Einstand, mit dem klaren 3:0-Heimsieg gegen den Neuling SC Aufkirchen. Im Stadion an der Kies-Arena, sorgten Andre Gasteiger (45.), Burkibar Cisse (87.) und Ex-Profi Marcel Ebeling (90.) für klare Verhältnisse.

Auch beim SC Oberweikertshofen soll ein neuer Coach für einen Aufwind sorgen. So löste der Ex-Pipinsrieder Pablo Pigl für viele überraschend Dominik Sammer ab. In Bobingen musste sich der SCO mit einer Nullnummer begnügen und Michael Arndt kassierte kurz vor Schluss die Ampelkarte.

Alles neu ist auch bei der SpVgg Unterhaching II. Im Vorjahr noch in dieser Liga außer Konkurrenz mitspielend, hat sich die Mannschaft des neuen Trainers Marc Endres in diesem Jahr für den Spielbetrieb fest angemeldet. Der erste Gegner FSV Pfaffenhofen, der sich vor der Saison stark verstärkt hat, war dann eine Nummer zu groß für die Hachinger Talente. Der Dreierpack von Pfaffenhofens Bastian Fischer (10., 54., 68.) besiegelte die 0:3-Pleite der nur mit zwölf Spielern angereisten SpVgg. „Wir haben sehr naiv gespielt“, monierte Endres. (Klaus Kirschner)