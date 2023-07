ERDINGER Meister-Cup: Achtelfinal-Aus für Gilching II

Von: Michael Grözinger

Beim Meister-Cup kamen die Gilchinger nicht über das Achtelfinale hinaus. © Siegfried Rebhan

Gilchings zweite Mannschaft nahm am Erdinger Meister-Cup teil. Allerdings reichte es nur für das Achtelfinale, als der TSV gegen Sulzemoos ausschied.

Gilching – Lange sind die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried II beim Erdinger Meister-Cup, dem Turnier für Meister der höheren Amateurklassen im Freistaat, nicht dabei geblieben. Bereits im Achtelfinale des Bezirksturniers Südwest war am Samstag Schluss für die Mannen von Trainer Robert Brand. Der Aufsteiger in die Kreisliga hatte schon in der Gruppenphase Mühe.

1:1 gegen den SV Raisting II, 2:1 gegen den TSV Merching und 0:1 gegen die Münchner Kickers lauteten die Ergebnisse. Als bester Gruppendritter qualifizierte sich der Kreisklasse-Meister für die K.-o.-Spiele, bekam dort aber entsprechend mit dem SV Sulzemoos direkt einen starken Gegner zugeteilt.

Der Bezirksliga-Neuling, der bereits in der Gruppenphase punktverlustfrei geblieben war, machte mit der Gilchinger Reserve kurzen Prozess und zog dank des 4:1-Siegs ins Viertelfinale ein. Am Ende sprangen für die Mannschaft sogar der Turniersieg und die Qualifikation für das Landesfinale am kommenden Samstag heraus. (mg)