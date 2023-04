TSV Erling unterliegt Oberau – MTV Dießen erobert Tabellenspitze

Yannick Friedrich schoss für Dießen das goldene Tor. Foto: fupa © fupa

Eine Woche nach dem Kantersieg über den FC Bad Kohlgrub eroberte der MTV am Sonntag Rang eins in der Meisterrunde.

Die Dießener Fußballer lassen den Worten ihres Spielertrainers weiter Taten folgen. „Es war mit Sicherheit kein gutes Spiel von uns, umso glücklicher sind wir, es gewonnen zu haben“, sagte Philipp Ropers. Beim Meisterfavoriten aus Unterammergau reichte eine Standardsituation, um alle Punkte mitzunehmen.

Nach einem Eckstoß bugsierte Yannick Friedrich den Ball über die Linie (32.). „Der Gegner hatte schon einige Chancen, aber auch wir hätten unsere Konter vor allem nach der Pause besser zu Ende spielen können“, sagte Ropers. So blieb es bis zum Schluss spannend. „Wir sind froh, mit zwei Siegen gestartet zu sein und wollen da in Erling nächste Woche weitermachen“, verkündete Ropers, der den Durchmarsch in die Kreisliga als Ziel ausgerufen hatte. Bislang scheint der Plan des Spielertrainers aufzugehen.

WSV Unterammergau – MTV Dießen 0:1 (0:1) Tor: 0:1 Friedrich (32.)

Es war ein unschöner Sonntagnachmittag im Werdenfelser Land.

SG Oberau/Farchant – TSV Erling-Andechs 2:1 (1:1) Tore: 1:0 Korthals (1.), 1:1 Lu. Metz (30.), 2:1 Korthals (60.)

Die Erlinger Fußballer rutschten etwas überraschend auf dem Oberauer Kunstrasen aus und kassierten die erste Niederlage der Meisterrunde. „Man hat gesehen, dass Oberau vielleicht sogar etwas besser ist, als man vorher gedacht hatte. Die haben kompakt verteidigt und hatten vorne technisch starke Spieler“, berichtete Erlings sportlicher Leiter Thomas Wandinger.

Die erfolgsverwöhnten Erlinger wurden schon nach wenigen Augenblicken kalt erwischt, als ein schneller Angriff zum 1:0 der SG führte. „Da waren wir noch nicht anwesend“, bedauerte Wandinger. Die Gäste suchten nach einer Antwort, doch die Präzision fehlte. Daran änderte auch der Ausgleich durch Ludwig Metz’ Kopfball nach Ecke von Patriot Omura nichts.

Der TSV dominierte zwar den Beginn der zweiten Halbzeit, doch ein Freistoß wurde von Jan Hirsch unglücklich in den eigenen Strafraum verlängert, und die Gastgeber trafen zur erneuten Führung. Darauf fanden die nur kämpferisch überzeugenden Andechser trotz aller Bemühungen keine Antwort mehr. „Es zeigt sich, dass es eine ganz ausgeglichen besetzte Meisterrunde ist. Das wird ein heißer Tanz bis zum Schluss werden“, prognostiziert Wandinger. toh