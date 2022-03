„Erstaunliche Frühform“: TSV Erling-Andechs liefert Gala-Vorstellung gegen Wielenbach

Teilen

Ist froh, dass sein Team auf ihn hört: Thomas Wandinger. © TSV Erling-Andechs

„Wir haben eine erstaunliche Frühform“, stellt Thomas Wandinger, Fußballabteilungsleiter des TSV Erling-Andechs fest.

Andechs - Mit einem 6:2 gegen Kreisklassist SV Wielenbach setzten die Andechser am Donnerstagabend ein dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz.

„Das war in sechs Jahren Erling das wohl Beste, was ich von der Mannschaft jemals gesehen habe“, sagt Wandinger. Mit einem „irren Tempo“ haben beide Mannschaften auf dem Erlinger Kunstrasen agiert und gleichzeitig sehenswert spielerische Lösungen gefunden. Schon nach sieben Minuten führten die Gastgeber mit 2:0. Mit frühem Pressing setzten sie die Wielenbacher unter Dauerdruck. Auch in der zweiten Halbzeit war Erling die bessere Mannschaft, wenngleich auch der letztjährige A-Klassenmeister zu Chancen kam. Das 6:2 war aufgrund der herausragenden Leistung der Andechser dennoch angemessen. Die Erlinger Tore schossen Ludwig Metz, Marcel Firl, Manuel Öhler (2), Johannes Gawellek und Jakob Sontheim. (tao)