Erster Auswärtssieg durch späte Tore – Klingl und Ebeling schießen Gilching zum Sieg

Teilen

Machte den Deckel drauf: Marcel Ebeling (l.) traf in der Nachspielzeit zum Gilchinger 2:0. Foto: andrea Jaksch © andrea Jaksch

Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried gewannen am Sonntag dank zweier später Treffer mit 2:0 (0:0) beim TSV Jetzendorf.

Gilching – Es war das versöhnliche Ende einer turbulenten Woche. „So etwas habe ich in dieser Form auch noch nicht erlebt“, sagte Sebastian Stangl. Der Trainer des TSV Gilching-Argelsried weilte zwar auf einer Hochzeit in Norwegen, doch sein Handy funkte fleißig Neuigkeiten aus der Heimat. Es waren nicht immer nur Gute. Nach den schweren Verletzungen von Keeper Sebastian Hollenzer und Benedikt Kuhn erwischte es am Samstag im Spiel der zweiten Mannschaft in Pöcking auch noch Jonas Schmid. „Der zweite Kreuzbandriss diese Woche“, haderte Stangl.

Immerhin gab es am Sonntag vier Tage nach dem 4:0 über Oberweikertshofen die nächsten positiven sportlichen Nachrichten. Der TSV entführte wie schon im Frühjahr alle drei Punkte aus Jetzendorf, die Gilchinger siegten diesmal mit 2:0 (0:0). „Es war schwer erkämpft. Wir sind gar nicht gut reingekommen“, bilanzierte Stangl.

Die erste Halbzeit bestimmten die Hausherren, die im Zentrum mit ihrer Zweikampfstärke die Oberhand behielten. „Das stellen wir uns anders vor und das haben wir der Mannschaft in der Pause auch so mitgeteilt“, berichtete Stangl. Die Gäste stellten um und waren fortan deutlich besser im Spiel. Die Gastgeber blieben aber gefährlich, doch Torwart Michael Suck verhinderte mit einer Fußabwehr das 0:1.

20 Minuten vor dem Ende bewies Stangl ein glückliches Händchen, als er Fabian Klingl einwechselte. „Er hat uns mit seiner Erfahrung im Zentrum enorm weitergeholfen“, lobte Stangl. Der Neuzugang war es auch, der die Gilchinger Fußballer bei seinem Debüt in Richtung erste Auswärtspunkte in dieser Runde bewegte. André Gasteiger legte mit der Hacke zurück auf Eric Buckl. Dessen Maßflanke köpfte der ehemalige Raistinger und Uttinger ins Tor (87.).

Die Jetzendorfer dezimierten sich kurz danach selbst, als Wlad Beiz wegen Ballwegschlagens Gelb-Rot sah. Die Überzahl nutzten die Gäste schnell aus. Gasteiger schickte Marcel Ebeling auf die Reise, und der blieb frei vor dem Tor eiskalt. „Eigentlich sollte er gar nicht von Anfang an spielen, weil er ja privat unterwegs war. Aber dann ist auch noch Sven Kosel ausgefallen“, berichtete Stangl.

Er ist froh, dass der TSV eine Woche zum Verschnaufen hat vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger TSV Aindling. „Wir haben einen großen Kader, aber langsam wird es schon eng“, sagte er. So musste am Sonntag auch Co-Trainer Christoph Meißner mal wieder ran, er wurde in der Schlussphase eingewechselt. (toh)