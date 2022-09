Erster Saisonsieg - TSV Hechendorf feiert Derbysieg gegen den TSV Tutzing

Erst Torschütze zum 2:0, dann verletzt raus: Der Hechendorfer Max Frühholz (rotes Trikot) droht länger auszufallen. Foto: AJ © AJ

Der TSV Herchendorf fuhr den ersten Saisonsieg ein. gegen Tutzing setzten sich die Gastgeber im Derby dabk Treffer von Wittenberger und Frühholz durch.

TSV Hechendorf – TSV Tutzing 2:0 (2:0) Tore: 1:0 Wittenberger (23.), 2:0 Frühholz (45.)

Es war der erste richtig überzeugende Auftritt des TSV Hechendorf in dieser Saison. Die Pilsenseer setzten sich mit 2:0 gegen den TSV Tutzing durch und fuhren damit ihren ersten Sieg der bisherigen Spielzeit ein. Hechendorfs Abteilungsleiter Niki von Dehn war mit der Leistung des Teams sehr zufrieden: „Wir haben Tutzing nicht ins Spiel kommen lassen und sind immer früh draufgegangen, um sie zu schnellen Fehlern im Aufbauspiel zu zwingen.“ Vor einer wieder einmal starken Kulisse – 100 Zuschauer waren zum Schluchtweg gekommen – erzielte Johannes Wittenberger in Abwesenheit von Trainer Tom Ruhdorfer das 1:0 für die Gastgeber.

Die Vorlage dafür gab Rückkehrer Constantin Hübsch, der seine langwierige Verletzung nun überwunden hat. In einem kampfbetonten Spiel hatten auch die Tutzinger immer wieder Einschussmöglichkeiten, doch insgesamt waren die Gastgeber die überlegene Mannschaft. Noch vor der Pause gab es eine Doppelchance für Hübsch und eine gute Gelegenheit für Tutzings Torjäger Marius Klettke, ehe Max Frühholz quasi mit dem Pausenpfiff zum 2:0 erhöhte.

Nach dem Seitenwechsel musste eben jener Frühholz aufgrund einer Verletzung ausgewechselt werden. „Es sieht nicht so gut aus“, sagte Coach Ruhdorfer nach Rücksprache mit dem Spieler. Beide Mannschaften hatten in der zweiten Halbzeit noch Möglichkeiten, doch am Ende ging das 2:0 für Hechendorf absolut in Ordnung. „Das war eine gute Leistung von uns“, urteilte Niki von Dehn. (tao)