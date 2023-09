„Es ist eine schwierige Phase“ - Ropers über Katerstimmung beim MTV Dießen

Knapp daneben ging dieser Kopfball von Michael Boos vom TSV Peiting. Vier Tore gelangen seinem Team gegen die Dießener aber. © Ruder

Beim MTV Dießen läuft es im Moment überhaupt nicht. Wettbewerbsübergreifend stehen fünf Niederlagen in Folge zu Buche. Zuletzt gegen den TSV Peiting.

Die Aufstiegseuphorie weicht immer mehr der Katerstimmung. „Es ist nach wie vor eine schwierige Phase“, sagte Dießens Spielertrainer Philipp Ropers. Sein Kreisliga-Neuling machte am Samstag in Peiting zwar einige Dinge besser als vergangene Woche beim 0:4 in Peißenberg – die MTV-Fußballer zeigten sich diesmal deutlich disziplinierter und kassierten weder eine Zeitstrafe noch einen Platzverweis. „Der Gegner ist sehr fair aufgetreten“, lobte auch TSV-Coach Thomas Fischer. Trotzdem gab es für die Dießener wieder nichts zu holen.

MTV Dießen beendet Torlos-Serie - Peiting dreht Partie noch vor der Pause

Und das obwohl die Fußballer vom Ammersee zum ersten Mal in dieser Saison 1:0 in Führung gingen: Die Gäste erkämpften sich am gegnerischen Sechzehner den Ball, und Levin Braun blieb vor dem Tor eiskalt. Zuvor war der Aufsteiger dreimal in Serie ohne eigenen Treffer geblieben.

MTV-Spielertrainer Ropers ehrlich: „Gegner war uns klar überlegen“

Die von Beginn an überlegenen Peitinger zeigten sich jedoch durch den frühen Rückstand überhaupt nicht beeindruckt. Bereits zur Pause hatten sie die Partie gedreht. „Wir sind mit dem relativ großen Platz nicht zurechtgekommen. Der Gegner war uns klar überlegen“, bekannte Ropers, der nach dem Seitenwechsel noch zwei Gegentreffer verdauen musste. Am Ende waren die Gäste mit dem Ergebnis sogar noch gut bedient. „Wir haben insgesamt fünfmal Pfosten oder Latte getroffen“, zählte Peiting-Trainer Fischer auf.

Nach der vierten Pleite in Folge verliert Dießen den dritten Platz immer mehr aus den Augen. „Wir haben jetzt zwei Heimspiele und müssen schauen, dass wir da irgendwie rauskommen“, sagte Ropers. Er hatte es am Samstag mit einer defensiveren Ausrichtung versucht, doch auch diese trug keine Früchte. (toh)

TSV Peiting – MTV Dießen 4:1 (2:1) Tore: 0:1 Braun (6.), 1:1 Lotter (17.), 2:1 Neumeier (43.), 3:1 Lotter (57.), 4:1 Wiesner (90.+2)