Prominenter Testspielgegner: Ex-Bayern-Star Arjen Robben zu Besuch bei der FT Starnberg

Ex-Bayern-Star Arjen Robben war bei der FT Starnberg zu Besuch. © Privat

Am Samstag, dem 20. Mai, war mit Arjen Robben und seiner Jugendmannschaft aus den Niederlanden ein prominenter Gast bei der FT Starnberg zu Besuch.

Starnberg – 2013 war er der Held von Wembley: Arjen Robben schoss mit seinem 2:1 im Finale gegen Borussia Dortmund den FC Bayern in London zum Champions-League-Triumph. Am vergangenen Samstag erlebte der 39-Jährige beim 1:3 seiner Nachfolger gegen Leipzig eine ganz bittere FC-Bayern-Stunde live im Stadion. Dabei hatte der Tag so schön begonnen – auf der Sportanlage der FT Starnberg 09 an der Ottostraße.

Arjen Robben: Söhne Kai und Luka bald beim FC Groningen

Der Grund für den Besuch war die Bekanntschaft mit Kathrin Rumland. Der Vize-Weltmeister und die Jugendleiterin der FT kennen sich seit drei Jahren. Damals trainierte Robben die F2-Jugend des TSV Grünwald und war mit ihr für ein Freundschaftsspiel in Starnberg. Mittlerweile lebt er wieder in den Niederlanden und trainiert die Jugend des Vereins „Be quick 1887“ in Groningen, wo auch seine Söhne Kai und Luka spielen. Von dort wechseln sie bald zum deutlich größeren FC Groningen. Die Abschiedstournee führte sie am Samstag nach Starnberg.

Kathrin Rumland: „Hatte Angst, dass das Spiel zweistellig ausgehen könnte“

„Er hatte sich positiv an das Testspiel im Jahr 2020 erinnert und wollte deshalb unbedingt noch mal gegen die Jungs der FT spielen“, erzählt Kathrin Rumland dem Starnberger Merkur. Die Bedingungen waren am Samstag perfekt: Das Wetter spielte mit, die Sonne schien und der Rasen war trotz Regen am Vortag in gutem Zustand. „Wir haben in den ersten Minuten echt geschlafen und wurden auch früh dafür bestraft mit einem Gegentor nach einer Ecke“, berichtet Rumland von der Partie der U15. „Da hatte ich ehrlich gesagt schon Angst, dass das Spiel zweistellig ausgehen könnte. Danach sind wir aber wach geworden und konnten hinten dicht machen und vorne ein paar Chancen einfahren.“ Insgesamt sei es ein Spiel auf Augenhöhe gewesen, das am Ende 1:0 für die Niederländer ausging.

Jugendleiterin Kathrin Rumland: „Robben ist ein Vorzeigeprofi“

Anschließend nahm der Weltstar im Biergarten der FT Platz und sprach nur positiv über das Spiel. „Wir haben über Fußball philosophiert und über das Spiel gesprochen“, berichtet Kathrin Rumland. „Arjen Robben ist ein Vorzeigeprofi, der so bodenständig geblieben ist, dass es bemerkenswert ist.“ Zur aktuellen Lage des FC Bayern habe sich der 39-Jährige nicht geäußert. Zu dem Zeitpunkt war er aber noch zuversichtlich. „Ich hoffe natürlich auf den Meistertitel für die Bayern und glaube, sie werden das schaffen“, zitiert die FT-Jugendleiterin den prominenten Gast. Inwieweit die abendliche 1:3-Niederlage des FC Bayern seine Laune schmälerte, ist nicht überliefert. Für Kathrin Rumland ist ohnehin klar: „Die Ottostraße und das Gelände der FT Starnberg bleiben für Arjen Robben immer geöffnet.“ (Kian Weissenseel)

Der Kontakt zur FT war über Jugendleiterin Kathrin Rumland (li.) zustande gekommen. © Privat

Gemeinsames Foto der beiden F-Jugendmannschaften aus Groningen (schwarze Trikots) und Starnberg. © Privat