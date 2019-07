Ex-Profi aus Georgien verstärkt den TSV Oberalting

Neu beim TSV Oberalting: Co Trainer Rupert Bullinger (l.), Trainer Christian Feicht (2.v.l.) und Abteilungsleiter Karl Sölter (r.) begrüßten am Montag die Zugänge (v.l.) Vincent Knorr, Robin Schwarz, Maximilian Langer, Murat Tekeli, Dragan Octavian und Giga Bechvavia.

Trainer Feicht will im oberen Tabellendrittel mitspielen

Es war eine Horrorsaison mit glücklichem Ausgang für den TSV Oberalting-Seefeld. Erst in der Relegation sicherte sich die Mannschaft den Klassenerhalt in der Kreisliga. Nächste Saison soll alles besser werden - unter anderem mit einem ehemaligen Profi.

Oberalting–„Wir wollen die letzte Saison möglichst schnell vergessen machen“, kündigt Christian Feicht, Trainer des TSV Oberalting-Seefeld, nach der schwachen vergangenen Spielzeit an. Die Seefelder konnten den Kreisligaverbleib erst in der Relegation gegen den SC Weßling klarmachen.

Der TSV hat bereits einige Neuzugänge für die kommende Saison, in der Christian Feicht das obere Tabellendrittel angreifen will. Der erste Neuzugang trainiert bereits seit einiger Zeit am Jahnweg und ist ein ehemaliger Profi mit Erfahrung in der Champions-League- und Europa-League-Qualifikation. Der 32-jährige Georgier Giga Bechvaia, der ein Jahr keinen Fußball spielte, hat 135 Profieinsätze auf dem Buckel. Dementsprechend glücklich ist Feicht über die Neuverpflichtung: „Er ist definitiv eine Verstärkung für uns. Dadurch, dass er mit der Tochter eines ehemaligen Vorstandsmitgliedes liiert ist, konnten wir ihn zu uns lotsen. Er wird uns sicher weiterhelfen.“

Der zweite Neuzugang ist Robin Schwarz. Der 22-Jährige kommt vom TSV Gilching und konnte dort bereits Landesligaluft schnuppern. „Er macht einen sehr guten Eindruck“, sagt Feicht. Außerdem kommt ein alter Bekannter zurück zum TSV. Dragan Octavian schnürte bereits in der Saison 2017/18 für Oberalting die Schuhe. Allerdings laboriert er noch an einer Verletzung. Maximilian Langer wechselt wie Octavian vom SC Unterpfaffenhofen an den Pilsensee. Als hochveranlagten jungen Spieler bezeichnet Feicht Murat Tekeli, den er früher schon nach Oberweikertshofen gelotst hatte und der nun im Herrenbereich Fuß fassen soll. Vincent Knorr wird in der kommenden Spielzeit ebenfalls das Seefelder Trikot tragen. Nach drei Jahren Pause wird er allerdings vorerst bei der Reserve zum Einsatz kommen.

Insgesamt verlassen mit Lukas Hornung (SC Olching), Niklas Herber (TSV Hechendorf), Remzi Maloku (FC Kosova) und Sebastian Fischer (Karriereende) vier Spieler die Seefelder. Vor allem der Abgang Fischers tut Feicht weh: „Ein ganz besonderer Kerl, der auch fußballerisch einiges draufhatte.“

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: MTV Berg - TSV Oberalting 1:2; Sonntag, 14. Juni, 16 Uhr, ASV Habach - TSV Oberalting ; Sonntag, 21. Juni, 17 Uhr, TSV Oberalting - TSV Großhadern; Mittwoch, 24. Juni, 19.30 Uhr, TSV Gilching II - TSV Oberalting; Samstag, 27. Juni, 17 Uhr, TSV Oberalting - FC Neuhadern (17 Uhr)

Punktspielstart: Samstag, 3. August, 16 Uhr, bei FT Jahn Landsberg

Thomas Okon