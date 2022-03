Faire Bälle für SV Söcking: Weltladen überreicht Quiz-Preis an Stefan Meininger

Ballübergabe (v.l.): Kai-Niclas Michels (Weltladen Starnberg), Stefan Meininger (Abteilungsleiter Fußball SV Söcking) und Gisela Rose (Weltladen Starnberg). © sv söcking

Auch der SV Söcking konnte dem Angebot des Weltladens Starnberg nicht widerstehen. „Fairness spielt sich nicht nur auf dem Platz ab.

Söcking - „Als mich Kai-Niclas Michels vom Weltladen anrief und mich über die Aktion ,Fairtrade Fußball-Quiz Bayern’, eine Initiative des Eine-Welt-Netzwerk Bayern und den Hintergrund aufklärte, wollten wir vom SV Söcking natürlich auch diese Aktion unterstützen und mitmachen“, sagt SVS-Fußballabteilungsleiter Stefan Meininger.

Bei dem Quiz werden Fragen zum Fairtrade-Gedanken gestellt, die bei richtiger Beantwortung mit zwei in Pakistan produzierten und fair gehandelten (angemessene Entlohnung der Arbeiter und Arbeiterinnen, Einsatz gegen Kinderarbeit, gerechtere Handelsstrukturen) Fußbällen in Wettspielqualität belohnt werden. Natürlich meisterten die Söckinger Kicker die Aufgabe und erhielten die zwei Bälle überreicht. Vereine und Schulen in der Umgebung Starnberg sind eingeladen, an dem Quiz teilzunehmen. Einfach das Team einmal ansprechen. (mm)