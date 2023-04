„Selbst verschuldete Niederlage“ für SC Weßling II - TSV Hechendorf hadert mit Schiedsrichter

Markus Knoll schoss das einzige Tor für den TSV Hechendorf.F.: Fupa © TSV Hechendorf

Der TSV Hechendorf unterlag dem TSV Gernlinden am Ende klar. Der SC Weßling II musste sich dem FC Aich II geschlagen geben.

TSV Gernlinden – TSV Hechendorf 4:1 (2:0)

Tore: 1:0 Gschwandtner (11.), 2:0 Gschwandtner (48., HE), 2:1 Knoll (51.), 3:1 Hösch (61.), Hartig (90.+3) – Gelb-Rot: Huber (84.)

„Wir haben uns dann schon ein bisschen von Gernlinden und dem Schiedsrichter vorführen lassen“, sagte Hechendorfs Trainer Tom Ruhdorfer nach der deutlichen 1:4-Niederlage am Montagnachmittag. Dabei kam Hechendorf gar nicht schlecht in die Partie und ließ den Ball gut laufen. Doch die Hausherren gingen durch einen Fernschuss von Markus Gschwandtner nach elf Spielminuten in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff bekam Gernlinden einen umstrittenen Handelfmeter zugesprochen, den erneut Markus Gschwandtner zum 2:0 verwandelte. „Wenn der Ball vom Körper an die Hand springt, ist es nach der Regel kein Elfmeter. Der Schiedsrichter hat das anders gesehen. Ich war auch insgesamt mit seiner Leistung nicht zufrieden“, echauffierte sich Ruhdorfer über den Offiziellen. „Aber ich hätte auch von meiner Mannschaft erwartet, dass sie noch mal mehr Gas gibt. So verlierst du das Spiel dann“, fügte er hinzu. Markus Knoll konnte noch einmal verkürzen, doch die in der Schlussphase extrem offensiv ausgerichteten Hechendorfer mussten nach Kontern noch zwei weitere Gegentore zulassen.

SC Weßling II – FC Aich II 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 Meyer (48.), 0:2 Dembele (52.)

„Das war eine komplett selbst verschuldete Niederlage“, sagte Martin Jakob nach der 0:2-Heimpleite gegen die Reserve des FC Aich. Weil sich Trainer Tony Wohlmann im Urlaub befand und auch Co-Trainer Lukas Grosser nicht zur Verfügung stand, musste Weßlings sportlicher Leiter am Montag einspringen. Elf von 16 Spielern musste er zudem von der Taktiktafel der Vorwoche wischen. „Viele Spieler waren im Urlaub oder anderweitig verhindert. Wir haben mit einer komplett anderen Mannschaft gespielt. Die Mannschaft hätte in Vollbesetzung rein spielerisch das Potenzial, die Klasse zu halten. Aber so kannst du keine Spiele gewinnen“, urteilte Jakob. Nachdem im ersten Durchgang beide Teams wenig zustande brachten, ging es torlos in die Pause. Wenige Minuten dach dem Wiederanpfiff kamen die Gäste durch zwei Kontersituationen zu ihren Treffern. Tim Meyer und Sidy Dembele vollendeten für Aich. Die Hausherren konnten sich über die komplette Distanz kaum Torchancen herausspielen und mussten sich zu Recht geschlagen geben. Jakobs Fazit lautete: „Wenn du dir keine Chancen erarbeitest, kannst du auch keine Tore machen. Man hat dann auch die konditionellen und spielerischen Defizite gesehen. Es war ein verdienter Sieg für Aich.“ (kd)