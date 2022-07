Testspiele im Kreis Starnberg: Berg verpatzt Generalprobe - Torspektakel in Pöcking

Kaum vom Ball zu trennen: Clemens Link (l.), hier gegen Planeggs Noail Kado, erzielte alle Pöckinger Tore. Foto: Jaksch © Jaksch

Clemens Link erzielt vier Treffer für den SC Pöcking, der SV Planegg muss sich defensiv noch verbessern. Drei Tore kassierte auch der MTV Berg im letzten Test vor Saisonstart.

Bezirksliga

FC Finsing – MTV Berg 3:1

Die Generalprobe ging schief. Eine Woche vor dem Punktspielauftakt am Freitag in Bad Heilbrunn (19.30 Uhr) unterlagen die Berger Fußballer am Samstag beim Ost-Bezirksligisten. „Wir fühlen uns dennoch bereit und freuen uns, dass es wieder losgeht“, kommentierte Bergs Trainer Wolfgang Krebs. Die Freude über die frühe Führung durch Marcel Höhne (11.) währte jedoch nicht lange, Finsing glich postwendend durch Florian Hölzl aus (14.).

Danach dominierten bis zur Pause die Gastgeber, die in der vergangenen Saison aus der Kreisliga aufgestiegen waren. „In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich präsenter“, berichtete Krebs. Doch die Gastgeber waren konsequenter. Während bei Berg Mijo Crnjak und Höhne vergaben, waren für Finsing Valentin Bachmeier (57.) und Philipp Troll (76.) erfolgreich. „Unser Kader war recht dünn, aber wir sind zuversichtlich, dass in den nächsten ein, zwei Wochen der eine oder andere zurückkehrt“, sagte Krebs. Er mit Daniel Czech und Khatab Ezetkhel Stoman nur zwei Feldspieler auf der Bank. (toh)

Kreisliga

SC Pöcking-P. – SV Planegg-K. 4:3

Die Begeisterung über das Torspektakel hielt sich auf beiden Seiten in Grenzen. „Aufgrund unserer Überlegenheit in der zweiten Halbzeit ist der Sieg viel zu knapp ausgefallen“, bemängelte SCPP-Trainer Simon Gebhart. Sein Gegenüber Manuel Eisgruber haderte einmal mehr mit den Umständen. „Am Freitag haben mir vier Spieler aufgrund anderer Termine abgesagt. Viele nehmen die Sache einfach nicht ernst genug“, schimpfte der Planegger Trainer. Sein Team konnte am Samstag zumindest in der Offensive überzeugen. Defensiv offenbarten die Gäste jedoch große Lücken.

Nutznießer war besonders Clemens Link, der alle vier Pöckinger Treffer erzielte. Zunächst glich er die Führung der Gäste durch Germaine Ojoyes Tor nach Ecke (18.) in der 39. Minute aus. Links Treffer zum 2:1 (49.) konnte Jonas Näther postwendend beantworten. In der Folge waren die mit zahlreichen aus der U19 nachgerückten Akteure angetretenen Hausherren allerdings klar überlegen. Link erzielte am langen Pfosten stehend das 3:2 (52.). Planeggs Leonardo Pfleiderer sah Gelb-Rot (74.). Link verwandelte den folgenden Foulelfmeter.

In Überzahl agierte der SCPP jedoch zu nachlässig. „Es ist auch keine Entschuldigung, dass wir zu diesem Zeitpunkt fast nur noch unsere Nachwuchstalente auf dem Platz hatten“, stellte Gebhart klar. So kam Planegg durch den stark aufspielenden Näther per Konter zum 3:4 (87.). Der Youngster zeigte, dass er als Spielmacher eine große Verstärkung für den Kreisligisten ist. „Defensiv müssen wir uns aber noch deutlich steigern“, monierte Eisgruber. Bereits im Testspiel in Maisach (2:3) hatte der SVP in der Abwehr nicht gut ausgesehen. (toh)