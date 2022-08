Angstgegner stoppt Gilching erneut - aber Ungeschlagen-Serie hält mit Glück

Double von Erling Haaland? Kemptens Live-Tickerer verglich Gilchings Benedikt Kuhn mit dem Starstürmer. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Wieder kein Sieg gegen den Angstgegner: Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried müssen sich am Mittwoch beim FC Kempten mit einem glücklichen 2:2 (2:1) begnügen.

Gilching – In einer Wertung hatten die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried gestern Abend die Nase vorne. „Modisch ist unser Gegner, was die Frisuren angeht, voraus“, vermeldete der Live-Tickerer des FC Kempten. Benedikt Kuhn verglich er wegen seiner blonden Mähne mit Dortmunds ehemaligem Stürmer Erling Haaland. Manuel Eichberg habe eine „Surferboy“-Frisur, und auch die gefärbten Haare von Marko Ralic fielen ihm ins Auge. Sportlich gesehen, waren die Gilchinger ihrem Angstgegner jedoch unterlegen, sodass das 2:2 (2:1) unter der Kategorie „Glücklich“ einzuordnen war.

„Den Punkt nehmen wir gerne mit“, sagte Gilchings Trainer Peter Schmidt. Er wusste noch ein anderes Ranking, in dem sein Team im Herzen des Allgäus Spitze gewesen war. „Also in Sachen Effizienz waren wir nicht zu schlagen“, konstatierte Schmidt. Tatsächlich nutzten die Gäste in der ersten Halbzeit ihre einzigen beiden Chancen, um aus dem frühen 0:1 nach kapitalem Ballverlust am eigenen Sechzehner ein 2:1 zu machen. Direkt nach dem Anstoß spielten sich die Gilchinger über die rechte Seite durch. Der Ball kam am Sechzehner zu Marcel Ebeling, der einmal mehr seine Schussstärke demonstrierte. Fünf Minuten vor der Pause köpfte Christian Rodenwald nach einer Ecke die schmeichelhafte Führung.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber das deutlich aktivere Team. „Man muss auch sagen, dass die einfach eine gute Mannschaft haben“, sagte Schmidt. In der 73. Minute war das Glück des TSV aufgebraucht: Joker Kevin Baston traf sehenswert per Seitfallzieher zum 2:2. Die Schlussphase wurde überschattet von einer schweren Verletzung von Kemptens Anil Arslan. Große Torchancen gab es keine mehr.

„Wir sind weiter ungeschlagen. Aber meine Spieler müssen sich vielleicht eingestehen, dass wir nicht so gut sind, wie sie glauben“, so Schmidt. Besonders in den Zweikämpfen waren die Gäste dem FCK doch deutlich unterlegen.

FC Kempten – TSV Gilching-A. 2:2 (1:2)

FC Kempten: Rakiecki – Simon, Mekhimar, Wilke, Holzer, Berger, Gerdt (55. Baston), Meßlang, Ewald, Arslan (84. Kämpf), Blaku (57. Hengeler)

TSV Gilching-A.: Hollenzer – Hölzl (76. Eichberg), Brand (66. Karl), Ersoy, Rodenwald (74. Kuhn), Ebeling, Buckl, Freinecker, Diker (90. Ralic), Doqaj (82. Saibou), Leutenecker

Tore: 1:0 Berger (11.), 1:1 Ebeling (12.), 1:2 Rodenwald (40.), 2:2 Baston (73.)

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (VfL Zusamaltheim)

Zuschauer: 180