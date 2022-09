Kreisklasse: Türkenfeld forsch zum Sieg gegen den Tabellenführer - Puchheim „überheblich“

Von: Andreas Daschner

Patrick Hetz, TSV Moorenweis © FuPa

Der TSV Türkenfeld hat dem Spitzenreiter die erste Niederlage beigebracht. Noch ohne ihren gerade aus dem Urlaub zurückgekehrten Coach Dieter Birkner siegte die TSV-Elf mit 3:2 in Egenburg.

Kreisklasse 1

VfL Egenburg - TSV Türkenfeld 2:3 (1:3) – So hat sich Türkenfeld Coach Dieter Birkner seine Rückkehr aus dem Urlaub vorgestellt: Zwar saß er beim Sieg gegen den Tabellenführer noch nicht selbst an der Seitenlinie – dazu kam er zu spät an. Den Bericht, den er von seinen Co-Trainern bekam, konnte er aber nur mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. Die hatten der Mannschaft eingeimpft, die Gastgeber früh zu attackieren. Ein Taktik, die auch Birkner begrüßte: „Warum verstecken? Wir hatten gegen den Tabellenführer ja nichts zu verlieren.“ Nach Toren von Jakob Schmidt und Luca Grandl führte der TSV 2:0. Egenburg öffnete sein Spiel danach und kam zum 1:2, konnte aber auch in der Folge nicht den Druck erzeugen, den man vom Spitzenreiter erwarten würde. Leon Wieland gelang noch vor der Pause das 3:1. Der 2:3-Anschlusstreffer der Gastgeber fiel erst in der Nachspielzeit.

TSV Moorenweis - SV Haspelmoor 5:1 (3:0) – Sehr souverän und ohne große Probleme gestalteten die Moorenweiser ihren Sieg gegen den Aufsteiger. „Das Spiel lief so, wie man es von der Papierform her erwartet hätte“, sagte Abteilungsleiter Johannes Vogt – obwohl seine Elf durch Marco Kistler den ersten Gegentreffer in dieser Spielzeit hinnehmen musste. Für das Spiel war der aber bedeutungslos, da er erst gegen Ende der Partie fiel. Zuvor hatten die Moorenweiser eine Partie geliefert, die laut Vogt „schön anzusehen war – zumindest für die Moorenwieser Fans“. Patrick Hetz mit einem Doppelschlag sowie Johann Dietrich hatten den 3:0-Pausenstand hergestellt. Nach dem Seitenwechsel trafen noch Tristian Braun und Thomas Schmid.

Kreisklasse 2

TSV Oberalting - TSV Alling 2:0 (2:0) – Zum dritten Mal in Folge blieben die Allinger ohne eigenes Tor. „Es ist wie verhext momentan“, sagt Coach Sebastian Kiffer. In Oberalting kostete die Abschlussschwäche den TSV womöglich einen Punkt. Allerdings agierten die Allinger in der ersten Halbzeit nicht gut, wie Kiffer zugeben musste. „Da haben wir nicht so richtig was auf die Platte gebracht.“ Dementsprechend sei die 2:0-Führung für Oberalting auch verdient gewesen – wenngleich das zweite Tor erst in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten fiel. Doch statt geschockt von diesem Treffer zu sein, übernahmen die Allinger in der zweiten Halbzeit das Kommando. Jedoch ohne Torerfolg, was aber nicht an den fehlenden Chancen lag. „Drei, vier Glasklare“ hatte Kiffer ausgemacht, um sich dann zu wiederholen: „Es ist wie verhext.“ Vom Spielverlauf her sei eigentlich ein Remis gerecht gewesen. Nebenaspekt, der es für Alling nicht leichter machte: „Oberalting ist erstmals in Bestbesetzung angetreten, und da sind sie auf ihrem Kunstrasen nur schwer zu schlagen.“

Gautinger SC - FC Puchheim 2:4 (2:0) – Dass man einen Tabellenletzten nicht einfach mal so im Vorbeigehen schlägt, diese Erfahrung machten die Puchheimer in der ersten Halbzeit. Als „schläfrig und viel zu überheblich“, beschrieb Puchheims Co-Trainer Michael Liebel den Auftritt des FC. Prompt ging es mit einem 0:2-Rückstand in die Pause. „In der Kabine haben wir uns dann aber darauf eingeschworen, dass wir das nicht so auf uns sitzen lassen“, sagt Liebl. Mit der nun richtigen Einstellung sei die Mannschaft aufs Feld zurückgekommen. Und mit Simon Serter hatte das Trainerteam auch gleich noch den Matchwinner eingewechselt. Serter glänzte sowohl als Vorbereiter als auch als Vollstrecker (Treffer zum 4:2). Den Startschuss zur Aufholjagd hatte Cengiz Civgin mit dem Anschlusstreffer gegeben. Um die Partie zu drehen, brauchte Puchheim dann gerade einmal drei Minuten: Vor Serter (78.) hatten Daniel Mohr (75.) und Janni Prothmann (76.) getroffen. (Andreas Daschner)