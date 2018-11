Franco Simon: „Wir können in so einem Spiel nur verlieren“

Pöcking empfängt den TSV Landsberg

Der Tabellenzweite aus Pöcking trifft am Samstag auf den TSV Landsberg. Keine einfache Partie, wenn es nach Coach Franco Simon geht.

Pöcking – „Wir können in so einem Spiel nur verlieren“, sagt der Trainer des SC Pöcking-Possenhofen, Franco Simon, vor dem kommenden Spiel seiner Fußballer bei der Reserve des TSV Landsberg. Die Landsberger sind mit vier Punkten aus 13 Spielen abgeschlagener Letzter in der Kreisliga 2. Dennoch warnt Simon vor dem Gastgeber: „Landsberg hat in ihrem heimischen Sportpark den FC Aich geschlagen. Und Aich ist nicht ohne Grund punktgleich mit uns.“

Der Trainer des SCPP freut sich auf das letzte Spiel der Hinrunde. „Alle sind glücklich, dass es jetzt eine Pause gibt. Unsere Verletzten können sich in Ruhe regenerieren, und wir können nach der Winterpause wieder voll angreifen.“ Ein letztes Mal muss Simon auf Langzeitverletzte wie Tobias Rampf oder Tim Freiwald verzichten. Zusätzlich wird auch Lukas Scharfenberg für Samstag nicht fit, und der Einsatz von Timo Pröbstl ist fraglich. Positives gibt es aber auchzu vermelden: Nach Fiebererkrankung in der vergangenen Woche wird Blaz Matisic diese Woche wieder im Kader stehen. „Für 90 Minuten wird es aber wahrscheinlich noch nicht reichen“, fügt der Coach hinzu.

Die Pöckinger liegen aktuell mit 25 Punkten auf Platz zwei. Diesen Platz wollen sie in die Winterpause mitnehmen. „Bei einem Sieg haben wir eine sehr gute Hinserie gespielt und beste Voraussetzungen für eine drucklose Rückrunde“, meint Simon. „Wir können selbstbewusst nach Landsberg fahren. Es wird zwar kein Selbstläufer, aber bei einer guten Leistung werden wir unsere Hinrunde bestätigen können.“ Dennoch ist Landsberg für ihn ein ernst zu nehmender Gegner: „Wir werden sie nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern 90 Minuten konzentriert auftreten und alles versuchen, um am Ende als Sieger das Spielfeld zu verlassen“, verspricht der SCPP-Trainer. „Dafür brauchen wir eine Menge Geduld im Spiel nach vorne und in der Defensive jede Menge Disziplin.“

tao