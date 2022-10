Franz Schaller schnürt Dreierpack bei Höhenrainer Auswärtssieg - Berg II mit Remis

Teilen

Adrian Mooseder ist Kapitän des MTV Berg II © MTV Berg (FuPa)

Die Reserve des FSV Höhenrain konnte sich beim TSV Wolfratshausen befreien und klettert auf den sechsten Platz. Bergs Zweitvertretung teilte sich die Punkte mit der SG Schäftlarn/Baierbrunn und bleibt weiter im Tabellenmittelfeld.

TSV Wolfratshausen – FSV Höhenrain II 2:4 (1:1) Tore: 1:0 Mohammadi (2.), 1:1 F. Schaller (45.), 1:2 Mock (46.), 1:3, 1:4 F. Schaller (51., 79.), 2:4 Sterciuc (87.)

Der FSV Höhenrain II konnte mit einem wichtigen Sieg beim TSV Wolfratshausen am Gegner vorbeiziehen. Mit 4:2 gewann die Mannschaft von Trainer Hubert Götzinger gegen den direkten Tabellennachbarn, der jetzt hinter der FSV-Reserve auf Rang sieben der A-Klasse 11 liegt. Der Start in die Partie war für die Höhenrainer allerdings alles andere als vielversprechend. Bereits nach zwei Minuten kassierten sie das 0:1 durch Amir Mohammadi nach einem Absprachefehler zwischen Innenverteidiger und Torhüter. Und das Gegentor lähmte die Höhenrainer offensichtlich, denn von ihnen kam in der Folge lange gar nichts. „Über die erste Halbzeit möchte ich den Mantel des Schweigens legen“, sagte Mannschaftssprecher Ignaz Eisele. „Wir haben viel zu wenig gemacht, sowohl defensiv als auch offensiv.“ Kurz vor der Pause aber traf Franz Schaller für Höhenrain zum schmeichelhaften Ausgleich. Dieser beflügelte die Gäste offenbar. Denn kurz nach der Halbzeit traf Matthias Mock zur Führung für den FSV. Wenig später erzielte Franz Schaller sogar das 3:1 und belohnte seine Mannschaft für die starke Phase nach der Halbzeit. Auch das 4:1 gelang dem Mann des Tages, Franz Schaller. „Er tut uns sehr gut“, sagte Ignaz Eisele. Das 2:4 der Gastgeber durch Robert Sterciuc war lediglich Ergebniskosmetik.

SG Schäftlarn/Baierbrunn – MTV Berg II 1:1 (0:1) Tore: 0:1 Rittweger (10.), 1:1 Reheis (60.)

Es war ein spannendes Derby zwischen der SG Schäftlarn/Baierbrunn und dem MTV Berg II. Die Berger starteten stark in die Partie und gingen gegen den Nachbarn früh in Führung. Nach einem Freistoß von Daniel Czech traf Hannes Rittweger per Kopf zum 1:0 nach zehn Minuten. In der Folge wurde Schäftlarn etwas stärker, wenngleich Berg leidenschaftlich verteidigte und wenig zuließ. So hatten die Gastgeber etwas mehr Spielanteile, ohne allerdings wirklich zwingend zu sein. Zwei Wermutstropfen gab es für die Berger Reserve trotz der Führung. Torjäger Ruben Weibrecht (Ellenbogenverletzung) und Defensivallrounder Jannik Heine (Oberschenkelverletzung) mussten beide schon in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. In Durchgang zwei war Schäftlarn das dominante Team. „Wir haben die Anfangsphase der zweiten Halbzeit verschlafen“, sagte MTV-Trainer Djoko Kalaba. Die Konsequenz war der Ausgleich der SG durch Valentin Reheis. Im Anschluss hatten beide Teams noch Möglichkeiten, wenngleich die Gastgeber mit zwei Großchancen in der Nachspielzeit etwas näher am Sieg waren. Doch es blieb beim Remis. „Insgesamt bin ich mit dem Punkt sehr zufrieden“, sagte Kalaba. (tao)