„Mit Glück wäre ein Sieg möglich gewesen“ - SC Pöcking-Possenhofen überrascht gegen Primus

Die Frauen des SC Pöcking-Possenhofen haben sich einen Zähler erkämpft. © Sascha Hecken / FuPa Oberbayern

Für die Überraschung des Bezirksliga-Spieltages sorgten die abstiegsbedrohten SCPP-Fußballerinnen. „Es war eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Wochen“, sagte Trainer Daniel Flath nach dem Remis gegen den souveränen Spitzenreiter.

„Mit etwas mehr Glück wäre sogar ein Sieg möglich gewesen. Der Gegner konnte seine Spielweise nicht an den Kunstrasen anpassen“, resümierte Flath. Der Tabellenvorletzte ging in der 62. Minute durch ein Eigentor in Führung. Acht Minuten später gelang den Gästen allerdings bereits der Ausgleich. „Unter dem Strich war das Ergebnis gerecht“, befand Flath. (toh)

Bezirksliga

SC Pöcking-P. – Röhrmoos/Schwabh. 1:1