Beste Saisonleistung: Frauen des FSV Höhenrain trotzen Meisterschaftskandidat BCF Wolfratshausen

Die Frauen des FSV Höhenrain überzeugten im Derby. © Dieter Metzler

Im Derby gegen den BCF Wolfratshausen zeigte der FSV seine beste Saisonleistung und erkämpfte sich gegen den Meisterschaftskandidaten einen verdienten Punkt.

Insbesondere in der ersten Halbzeit legten beide Mannschaften ein tolles Spiel mit hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen hin. Die Gastmannschaft versuchte, ihre schnellen Spitzen vor allem mit langen Bällen in Szene zu setzen, scheiterte dabei aber an der sehr aufmerksamen Viererkette des FSV.

Im Gegenzug fokussierten sich die Höhenrainer Fußballerinnen auf schnelle Konter, liefen sich aber ebenfalls regelmäßig fest. Folglich blieben gute Torchancen Mangelware. Im Laufe der zweiten Halbzeit mussten beide Teams dem intensiven Spiel Tribut zollen. Die Partie verflachte, ohne dabei an Spannung zu verlieren. Letztendlich blieb es beim gerechten und torlosen Unentschieden, das sich der FSV Höhenrain durch eine überzeugende Mannschaftsleistung verdient hatte.

Bezirksoberliga

FSV Höhenrain – BCF Wolfratshausen 0:0