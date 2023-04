Frauenfußball: Gilching im Abstiegskampf gefangen – Packung für Pöcking

Spiele am Wochenende

Auch die Damen waren im Starnberger Landkreis am Wochenende wieder im Einsatz. Der TSV Gilching verliert ein wichtiges Spiel.

Landesliga Damen

SV Wilting – TSV Gilching-A. 2:1

Die Lage im Abstiegskampf der Landesliga Süd spitzt sich immer mehr zu. Nach der bitteren Niederlage beim direkten Konkurrenten beträgt der Rückstand des TSV Gilching bereits vier Punkte. Dazu gesellen sich immer mehr Verletzte, am Samstag erwischte es Verteidigerin Bianca Ressle. „Es wird nicht leichter“, klagte TSV-Coach Benjamin Renkl. Seine Fußballerinnen erwischten einen kompletten Fehlstart und lagen bereits nach 15 Minuten 0:

2 hinten. Die schnelle Verena Graf war Gilching gleich zweimal entwischt. Danach bemühte sich der TSV redlich, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Doch mehr als der Anschlusstreffer von Sarah Rothwinkler in der 73. Minute war nicht drin. „Wir haben uns gegen diesen Gegner deutlich besser präsentiert als beim 0:3 in der Hinrunde. Aber es hat dennoch nicht gereicht“, bedauerte Renkl. Sein Team wartet mittlerweile seit drei Partien auf einen Sieg. Dabei war Gilching nach zwei Dreiern zu Beginn der Rückrunde noch so hoffnungsvoll ins neue Jahr gestartet.

Bezirksoberliga Damen

MTV Dießen – FC Langengeisling 1:1

Bei sommerlichem Wetter waren beide Fußballteams schnell auf Betriebstemperatur und erspielten sich Torchancen in Hülle und Fülle. Zur Halbzeitpause hätte es statt 0:0 gut und gerne auch 2:2 oder 3:3 stehen können. Im zweiten Abschnitt erwischten die Gäste den besseren Start: Nach einem Angriff über die linke Seite traf Julia John zur Führung. Dießen wurde erst in der letzten halben Stunde wieder stärker und kam nach schönem Zuspiel von Carolin Bader durch Steffi Köhler zum verdienten Ausgleich (70.). „Das Spiel hatte immer wieder Phasen, in denen eine Mannschaft dominiert hat. Sehr viele hochkarätige Torchancen, ich denke, am Ende war es ein gerechtes Ergebnis“, sagte MTV-Coach Nico Weis. Sein ansonsten sehr heimstarkes Team verpasste es am Samstag, sich im Tabellenkeller weiter Luft zu verschaffen.

SV Rot-Weiß Überacker – FSV Höhenrain 3:0

Der FSV Höhenrain hat durch die erste Niederlage der Rückrunde beim Spitzenreiter wohl bereits alle Chancen auf die Meisterschaft verspielt. Über das gesamte Spiel hinweg sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Fußballpartie. Beide Mannschaften zeichneten hohe Lauf- und Zweikampfbereitschaft aus. In der ersten Halbzeit hatte der Tabellenführer mehr Ballbesitz, fand aber keine Lücke in der gut organisierten Defensive der Höhenrainerinnen. Diese taten sich ebenfalls schwer, offensiv Akzente zu setzen. Folgerichtig endete die erste Halbzeit 0:0. Den Start in die zweite Hälfte verschlief der FSV und musste innerhalb kurzer Zeit zwei Gegentreffer hinnehmen. Danach zeigte die Mannschaft die richtige Moral und versuchte alles, um das Spiel noch mal spannend zu machen. Dabei glückten offensiv gute Ansätze, ohne die clever agierende Heimmannschaft vor große Probleme zu stellen. Kurz vor Schluss erzielte Überacker durch einen abgefälschten Schuss noch das dritte Tor, als die Höhenrainerinnen alles nach vorne geworfen hatten.

Bezirksliga Damen

FC 1927 Oberau – SC Pöcking-P. 6:0

Trotz einer spielerisch guten Leistung konnten die Pöckingerinnen das Spiel nur 30 Minuten offen gestalten. Nach einem individuellen Fehler und einem Sonntagsschuss ging der SCPP mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine. In der zweiten Hälfte konnten die abstiegsbedrohten Gäste den Rückstand ohne Ersatzspielerin auf der Bank nicht mehr aufholen. Stattdessen kassierten die Fußballerinnen von Trainer Daniel Flath noch vier weitere Tore. Der Rückstand zum rettenden Ufer ist durch die zweite hohe Pleite in Folge auf zwei Punkte angewachsen. toh