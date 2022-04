Frauenfußball im Landkreis Starnberg: Gilching gewinnt „Grottenkick“ - SCPP setzt Lebenszeichen

Unzufrieden, aber erfolgreich: Raimond Spar (l.). Erfolgreich und glücklich: Tanja Wildfeuer. © FuPa

Der TSV Gilching-Argelsried spielt nicht schön, holt aber drei Punkte. Der SC Pöcking-Possenhofen siegt überraschend gegen den SV Untermenzing.

Landesliga Frauen

TSV Gilching-A. – FV Obereichstätt 2:1

Es gab schon deutlich bessere Spiele des TSV Gilching-Argelsried in dieser Landesliga-Saison. „Am Ende zählen aber nur die drei Punkte nach diesem Grottenkick“, stellte Trainer Raimond Spar klar. Die Gilchinger Fußballerinnen, die wegen der Platzsperre im Stadion auf einen der Waldplätze ausweichen mussten, taten sich am Sonntag über 90 Minuten sehr schwer.

Doch auch der Gegner aus Obereichstätt glänzte nicht. Das wichtige erste Tor für den TSV gelang Sarah Rothwinkler per Kopf nach einer Ecke (66.). Amelie Hübsch sorgte für die vermeintliche Entscheidung (85.), ehe Obereichstätt doch noch verkürzen konnte. „Wenn das Spiel noch ein bisschen länger gegangen wäre, hätten wir sicher noch das 2:2 bekommen“, sagte Spar. Da der Schiedsrichter kurz danach allerdings abpfiff, blieb es bei drei eminent wichtigen Zählern im Abstiegskampf für die Gilchingerinnen. „Wir haben jetzt etwas Luft nach hinten“, freute sich Spar angesichts eines Polsters von fünf Punkten auf den ersten Abstiegsrang.

MTV Dießen – 1. FC Passau 1:2

Dass der MTV Dießen seit einigen Wochen kaum zu besiegen ist, musste auch der Tabellenführer aus Passau am Samstag feststellen. Am Ende rettete der Favorit jedoch den knappen Vorsprung über die Zeit und nahm alle drei Punkte mit aus dem Ammersee-Stadion. „Im Hinspiel waren wir noch chancenlos gewesen. Aber die Mädels verbessern sich Woche für Woche“, freute sich MTV-Coach Nico Weis. In der ersten Halbzeit dominierte der Gast aus Niederbayern. Dießens Keeperin Larissa Müske parierte einen Strafstoß (9.). Neun Minuten vor der Pause ging der FCP in Führung. In den zweiten 45 Minuten agierte der MTV deutlich mutiger. Carolin Bader und Zoé Klein hatten das 1:1 auf dem Fuß. Stattdessen gelang Passau mit einem Konter das 2:0 (65.). Der MTV gab sich aber keineswegs geschlagen. Nach einem Handspiel auf der Torlinie zeigte der Schiedsrichter die rote Karte. Maria Breitenberger trat zum Elfmeter an und verwandelte (77.). Der folgende Sturmlauf des MTV in Überzahl blieb jedoch unbelohnt.

Bezirksoberliga Frauen

FSV Höhenrain – SV Saaldorf 1:1

Die Siegesserie ist gerissen. Am Ende durfte der FSV Höhenrain am Sonntag dennoch jubeln. Katharina Seidl versenkte im Verfolgerduell der Bezirksoberliga in der Nachspielzeit einen Freistoß zum Ausgleich. In der ersten Halbzeit standen beide Mannschaften sehr sicher in der Defensive. Kurz vor der Pause gelang den Gästen jedoch mit einem abgefälschten Schuss der glückliche Führungstreffer. Nach dem Wechsel versuchten die Höhenrainerinnen das Blatt zu wenden. Die Offensive agierte meist aber zu ungenau und umständlich. Darüber hinaus vergaben Carina Schreiner und Sandra Ott selbst beste Torchancen. Doch Seidl gelang noch der erlösende Ausgleichstreffer.

Bezirksliga Frauen

SC Pöcking-P. – SV Untermenzing 2:1

Die sportlich schwer gebeutelten Pöckingerinnen sendeten am Samstag ein kräftiges Lebenszeichen. Gegen den Tabellenzweiten gelang nach sechs Niederlagen in Folge ein völlig unerwarteter Erfolg. „Der Sieg war verdient, weil die Mannschaft sehr stark verteidigt hat“, lobte Aushilfstrainer Daniel Flath, der die kranke Claudia Schwarz vertrat. Nach der Pause belohnten sich die Gastgeberinnen auch mit Toren. Blanca Kaltenecker köpfte nach einer Ecke das 1:0 (55.). Der schnelle Ausgleich schockte den SCPP nicht. Tanja Wildfeuer verwandelte einen Freistoß zum Siegtor (83.). (toh)