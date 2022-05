Frauenfußball im Kreis Starnberg: Höhenrain bleibt im Rennen - Gilching verpasst Sieg

Teilen

Zoé Klein bescherte dem MTV Dießen mit ihren beiden Treffern einen unerwarteten Erfolg. © Ernstberger

Die Damen des TSV Gilching-Argelsried spielen wieder Remis. Der FSV Höhenrain kämpft weiter um den Aufstieg und Dießen schwärmt von Geratskirchen.

Landesliga Damen

TSV Gilching-A. – FFC Wacker M. II 2:2

Es drohte nach dem 3:3 in Murnau ein weiterer herber Rückschlag im Abstiegskampf. Die Landesliga-Fußballerinnen des TSV Gilching-Argelsried lagen am Sonntag gegen den Abstiegskonkurrenten aus München nach 82 Minuten mit 0:2 hinten. Doch dann nahm Marie-Theres Bauer ihr Herz in die Hand, setzte die gegnerische Keeperin unter Druck, schnappte sich den Ball und traf zum 1:2. „Erst danach haben wir zu unserem Spiel gefunden“, berichtete TSV-Coach Benjamin Renkl. Plötzlich zeigten die Gastgeberinnen ihr Kurzpassspiel. Anna Gutsmiedl chippte den Ball zu Sarah Rothwinkler, die zum 2:2 vollendete (85.). Beinahe wäre noch das Siegtor gefallen. Die aufgerückte Verteidigerin Bianca Ressle schoss jedoch knapp am Tor vorbei. Mit einem Sieg hätten sich die Gilchingerinnen etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen können. So steht am Mittwoch das nächste richtungsweisende Match an. In einer Nachholpartie sind sie um 20 Uhr zu Gast beim BCF Wolfratshausen, der sieben Zähler hinter dem TSV rangiert. „Ein Sieg wäre enorm wichtig“, sagte Renkl. Derzeit liegt sein Team drei Punkte vor der Abstiegszone.

SV DJK Geratskirchen – MTV Dießen 1:2

Es war die Sensation des Spieltages in der Landesliga Süd. Obwohl der abgeschlagene Tabellenvorletzte, der MTV Dießen, nur mit zehn Spielerinnen antrat, entführte er am Sonntag drei Punkte aus Geratskirchen. „Die Mädels haben 94 Minuten lang einen leidenschaftlichen Kampf geboten“, schwärmte Dießens Trainer Nico Weis. Geratskirchen war spielerisch weit überlegen, versuchte den Ball schnell laufen zu lassen und Topstürmerin Sandra Utzschmid einzusetzen. Dießen kämpfte um jede Situation. Zoé Klein umkurvte in der ersten Minute zwei Gegenspielerinnen und traf aus 20 Metern zur frühen Führung ins Netz. Geratskirchen antwortete sofort, suchte Abschlüsse aus allen Positionen. Nach einer halben Stunde legte sich Klein den Ball zum Freistoß zurecht, und Geratskirchens Torhüterin bekam den aufsetzenden Ball nicht aus dem Eck gefischt. Nach der Pause schwanden beim MTV die Kräfte. „Es war klar, dass die Beine immer schwerer werden und die Spielerinnen müder und müder“, sagte Weis. „Es war unser drittes Spiel in acht Tagen, dazu 90 Minuten in Unterzahl bei dieser Hitze.“ Die Gastgeberinnen nutzten die Räume in der zweiten Halbzeit immer besser. Aber immer wieder blieben die Torabschlüsse an Dießens Innenverteidigung und Larissa Müske hängen. Ganz große Chancen ließen die Dießenerinnen – bis auf auf einen Schuss an den Außenpfosten – kaum zu. Nach der kurzen Trinkpause lief Geratskirchen die Zeit davon. Erst in der Nachspielzeit traf Utzschmid zum Anschluss. „Solche Geschichten kann man nicht erklären, das ist eben Fußball,“ sagte Weis. „Ich möchte auch ein großes Kompliment an Geratskirchen aussprechen. Spielerinnen, Fans und Betreuerstab haben auch 90 Minuten lang alles gegeben und sich unglaublich fair verhalten. Das war ganz toller Sport.“

Bezirksoberliga Damen

FSV Höhenrain – TSV Eiselfing 3:0

Der FSV Höhenrain kämpft weiter um den Aufstieg in die Landesliga. Im Spitzenspiel gegen den TSV Eiselfing überzeugten die Bezirksoberliga-Fußballerinnen am Sonntag mit einer konzentrierten, engagierten Leistung und kletterten dank des 3:0-Erfolgs auf Rang zwei. Besonders die beste Defensive der Liga um die Verteidigerinnen Amata Darchinger, Theresa Thoma, Lisanne Röhrdanz und Regina Klostermeier agierte souverän und ließ die beste Offensive der Liga nicht zur Entfaltung kommen. Darüber hinaus sorgte die schnelle 2:0-Führung durch Tore von Sandra Ott und Carina Schreiner für Ruhe und Sicherheit im Spielaufbau. Die zweite Halbzeit verlief bis zur 70. Minute ereignisarm. Dann überlief die schnelle Schreiner die komplette Defensive und konnte nur mit einer Notbremse kurz vor dem Strafraum aufgehalten werden. Folgerichtig musste Eiselfing zu zehnt weiterspielen und es ergaben sich einige Kontergelegenheiten für die Heimmannschaft. Eine davon nutzte Schreiner in der 76. Minute zum 3:0 und führt jetzt die Törjägerliste an.

Bezirksliga Damen

SC Pöcking-P. – TSV Solln 2:3

Claudia Schwarz war trotz der Niederlage mit der Leistung ihrer Mannschaft einverstanden. „Es war ein sehr gutes Spiel, wir waren die bessere Mannschaft“, resümierte die Interimstrainerin des SC Pöcking-Possenhofen. Das 0:1 beantwortete Fanny Durach postwendend mit dem Ausgleich (24.). Solln konnte noch vor der Pause wieder in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit dominierte der SCPP, ohne sich klare Chancen herauszuspielen. Immerhin gelang Lena Marie Stöcklein kurz nach dem 1:3 noch der zweite Pöckinger Treffer (89.). (toh)