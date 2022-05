Frauenfußball im Kreis Starnberg: Gilching siegt im ersten Spiel ohne Spar - Dießen glücklos

Nico Weis war nach der Niederlage des MTV Dießen nicht unzufrieden mit der Leistung seines Teams. © Ralf Ruder

Der TSV Gilching-Argelsried hat einen neuen Trainer. Und Benjamin Renkl führte die Damen direkt zum Sieg. Weniger Erfolg hatte der MTV Dießen an diesem Wochenende.

Landesliga Frauen

1. FC Passau – TSV Gilching-A. 1:2

Was für ein Einstand für Benjamin Renkl: Der nach dem Abschied von Raimond Spar (wir berichteten) zum Cheftrainer aufgestiegene Übungsleiter gewann mit seinen Fußballerinnen am Sonntag überraschend beim Tabellenführer. „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie eigentlich auch ganz vorne mitspielen könnte“, sagte Renkl. Da das Dreiflüsse-Stadion belegt war, musste auf Kunstrasen gespielt werden.

„Das kam uns auch entgegen“, berichtete Renkl. Der TSV konnte so sein Kurzpassspiel leichter zeigen. In der 23. Minute ging dennoch der Favorit in Führung. Doch die Gilchingerinnen rächten sich für das 1:2 im Hinspiel, als sie nach Führung noch verloren. Amelie Hübsch mit einer Einzelaktion (61.) und Sarah Rothwinkler per Kopf nach Freistoß (68.) stürzten den Tabellenersten vom Thron. Für Gilching waren es im Kampf um den Klassenerhalt drei eminent wichtige Zähler. Es war bereits das dritte 2:1 für den TSV in den vergangenen vier Spielen. „Wir werden die Liga halten“, stellte Renkl klar.

SC Amicitia München – MTV Dießen 2:0

Nico Weis war trotz der 0:2-Niederlage am Sonntag beim Tabellenzweiten nicht unzufrieden. „Mehr war für uns hier heute nicht zu holen, wir haben uns geschlossen und engagiert als Team präsentiert. Und gegen so eine starke Mannschaft pro Halbzeit ein Gegentor zu kassieren, ist aller Ehren wert“, sagte der MTV-Trainer. Schon nach wenigen Minuten zeichnete sich die Richtung des Spiels ab, die Gastgeberinnen zogen gewohnt ballsicher ihr Spiel auf, die Dießenerinnen arbeiteten lauffreudig und diszipliniert gegen den Ball. Amicitia versuchte geduldig, die Lücken zu finden. Gefährlich wurde es vor allem nach Standards und diagonalen Bällen in den Strafraum. Bis fünf Minuten vor der Halbzeit hielt die MTV-Defensive, dann sorgte ein Freistoß aus halblinker Position für die verdiente Halbzeitführung. In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste mutiger aus der Kabine. Die erste gute Chance hatte Zoè Klein, ihr Linksschuss zischte knapp am Pfosten vorbei. Die Münchnerinnen waren weiter um Spielkontrolle bemüht und kamen zu guten Torabschlüssen und vielen gefährlichen Eckbällen. Der MTV wehrte sich nach Kräften und machte dem Favoriten das Leben schwer. Andrea Bichler gelang es, über die halbrechte Seite durchzubrechen, die Amicitia-Keeperin konnte ihren Flachschuss allerdings parieren. Ein paar Minuten vor dem Ende sorgte dann eine Einzelaktion für den Endstand.

Bezirksoberliga Frauen

TSV Eiselfing – FSV Höhenrain 1:1

Im Nachholspiel beim TSV Eiselfing musste der FSV Höhenrain am Samstag berufsbedingt auf Torjägerin Carina Schreiner verzichten. Nichtsdestotrotz erspielten sich die Höhenrainerinnen in der ersten Halbzeit einige gut Torchancen. Lediglich im Abschluss hatten Katharina Seidl, Stephanie Holzer und Sandra Ott lange das Nachsehen und mussten in der 30. Minute auch noch einen Gegentreffer im Anschluss an eine Ecke verkraften. Kurz vor der Halbzeitpause dribbelte Joana Höhne sich über die linke Seite in den Strafraum und passte den Ball zu Ott, die zum verdienten Ausgleich traf. In einer offenen zweiten Halbzeit versuchten beide Mannschaften, das Spiel zu entscheiden, und vergaben dabei weitere gute Chancen.

Bezirksliga Frauen

ST Scheyern – SC Pöcking-P. 5:1

Eine Woche nach dem Überraschungscoup gegen Untermenzing konnten die Pöckingerinnen diesmal nicht überzeugen. „Wir haben die Tore zu leicht hergeschenkt“, bedauerte Interimstrainerin Claudia Schwarz. Bereits nach 28 Minuten lagen die Gäste am Samstag mit 0:3 im Hintertreffen. Auch nach dem Wechsel wurde es nicht besser. Scheyern baute den Vorsprung weiter aus (51., 64.). Fanny Durach gelang immerhin noch der Ehrentreffer (66.). Bereits am Mittwoch geht es für den SCPP mit dem Heimspiel (19.30 Uhr) gegen den noch punktlosen SC Unterpfaffenhofen-Germering weiter. (toh)