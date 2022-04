Frauen-Fußball Starnberg: TSV Gilching und FSV Höhenrain feriern knappe Erfolge

Erneut nur eine Punkteteilung gelang den Damen des MTV Dießen (v.l. Maria Breitenberger, Hannelore Baur und Katharina Hack) gegen die SpVgg Kaufbeuren. © MTV Dießen

Zwei Aushilfsspielerinnen haben den Erfolg an die Talhofstraße zurückgebracht. Dewi Johannsen und Pia Amofa-Antwi sorgten am Sonntag für frischen Wind bei den abstiegsbedrohten Gilchingerinnen.

Gilching - „Es war aber ein Sieg der gesamten Mannschaft. Großes Lob an alle“, sagte TSV-Trainer Raimond Spar. Gegen den klar favorisierten Angstgegner aus Geratskirchen lieferten Gilchings Fußballerinnen auf Kunstrasen eine starke Vorstellung ab.

TSV Gilching-A. – DJK SV Geratskirch. 2:1

Defensiv standen die Gastgeberinnen ausgezeichnet, und vorne sorgte Anouk Maier mit einem Fernschuss in den Winkel für große Freude (33.). In der zweiten Halbzeit kam Johannsen ins Spiel (65.) – und traf prompt sieben Minuten später zum 2:0. Der Anschlusstreffer des Tabellendritten in der Schlussphase (86.) brachte den TSV nicht mehr ins Wanken. „Mich hat es sehr für die Mädels gefreut, denn die Mannschaft gehört da unten einfach nicht hin“, stellte Spar klar.

MTV Dießen – SpVgg Kaufbeuren 1:1

Zwei Tore nach Standardsituationen, eine Handvoll Großchancen und eine zerfahrene Schlussphase: Am Samstag trennte sich Dießen Unentschieden vom direkten Abstiegskonkurrenten Kaufbeuren. Die Anfangsviertelstunde gehörte den Gästen, aber MTV-Torhüterin Larissa Müske hielt souverän. Die Heimelf fand erst nach gut 20 Minuten besser ins Spiel, kam durch Andrea Bichler und Zoé Klein zu gefährlichen Möglichkeiten. „Die ersten drei Halbzeiten der Rückrunde in Folge haben wir die Null gehalten, nach unseren schwachen Vorstellungen in den Vorbereitungsspielen haben wir uns defensiv stark verbessert,“ lobte Dießens Trainer Nico Weis. Der zweite Abschnitt begann mit einer MTV-Großchance: Andrea Bichler tankte sich über die rechte Seite durch, Klein wartete im Rückraum und setzte ihren Schuss knapp über das Tor. Wie so oft fielen die Treffer dann durch Standardsituationen: Kaufbeuren ging durch einen Freistoß von Lisa Höfler in Führung, Dießen glich durch einen Handelfmeter von Maria Breitenberger aus. In einer zerfahrenen Schlussphase verlegten sich beide Teams auf lange Bälle. Klare Torchancen blieben aus, so nahmen beide einen Punkt mit. „Für uns war es das vierte Unentschieden in den letzten fünf Spielen“, resümierte Trainer Weis nach dem Spiel. „Damit halten wir vielleicht nicht die Klasse, aber wir sind da und lassen uns nicht so einfach abschütteln.“

Bezirksoberliga Damen

DJK Traunstein – FSV Höhenrain 0:1

Der FSV Höhenrain wahrte am Samstag seine makellose Bilanz in diesem Kalenderjahr und feierte den dritten Sieg im dritten Match – und blieb dabei erneut ohne Gegentor. Dabei fehlte diesmal Stammtorhüterin Jessie Gerlach, doch Feldspielerin Sandra Ott absolvierte die Aufgabe zwischen den Pfosten mit Bravour. Die Gäste kamen nach 25 zähen Anfangsminuten besser in die Partie. Regina Klostermeier schoss den Ball aus kurzer Distanz über das Tor. Nach der Pause übernahm der Tabellendritte zunehmend das Kommando und wurde in der 85. Minute belohnt. Nach Flanke von Amata Darchinger gelang Torjägerin Carina Schreiner mit ihrem elften Saisontreffer das Tor des Tages. „Aufgrund der sehr guten zweiten Halbzeit war der Sieg verdient“, bilanzierte Ott. (Tobias Huber)