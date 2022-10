Frauen des MTV Dießen unterliegen FSV Höhenrain - Ergebnis nach Todesfall zweitrangig

Für MTV-Coach Nico Weis ist das Ergebnis egal. © MTV Dießen / FuPa

Der FSV Höhenrain hat sich in der Bezirksoberliga zu Hause mit 2:1 gegen den MTV Dießen durchgesetzt. Bereits nach 15 Minuten gelang Carina Schreiner nach Vorlage von Franziska Geigl das 1:0.

In der Folge bestimmte der FSV das Geschehen. Dennoch kam der MTV durch einen Kopfball von Maria Breitenberger nach einem Freistoß von Julia Stapff zum überraschenden Ausgleich (25.). Die Elf von Trainer Werner Söckler zeigte sich jedoch unbeeindruckt. Nach einem Vergehen an Sandra Ott schnappte sich die Gefoulte den Ball und verwandelte den Strafstoß kurz vor der Pause zur erneuten Führung. In einer zerfahrenen zweiten Halbzeit prägten Zweikämpfe und Ungenauigkeiten das Bild. Der MTV wurde nur bei Standards gefährlich.

Für die Gäste war das Ergebnis aber zweitrangig. „Wichtig war, nach zwei Wochen wieder auf dem Platz zu stehen. Wir stehen nach einem Todesfall aus der Mitte der Mannschaft aber immer noch unter Schock“, sagte Dießens Trainer Nico Weis. (Tobias Huber)