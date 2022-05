Frauenfußball im Kreis Starnberg: Gilchinger Remis im Abstiegs-Showdown - MTV glücklos

Klassenerhalt vertagt: Sarah Hetsch (r.) und der TSV Gilching kamen gegen Wolfratshausen nur zu einem Remis. Foto: aj © aj

Der TSV Gilching-Argelsried verpasst den Befreiungsschlag im Abstiegskampf, der MTV Dießen verliert erneut unglücklich und der SC Pöcking hält immerhin seine Platzierung.

Landesliga Damen

TSV Gilching-A. – BCF Wolfratshausen 0:0

Die Entscheidung fällt erst am letzten Spieltag. Die Fußballerinnen des TSV Gilching kamen am Sonntag nicht über ein torloses Remis gegen den direkten Abstiegskonkurrenten hinaus. „Das Wichtigste ist, dass wir unser Schicksal weiter in der eigenen Hand haben“, kommentierte Sarah Lapuh. Da Benjamin Renkl erst Mitte der zweiten Halbzeit in Gilching sein konnte, vertrat die ehemalige Spielerin zusammen mit ihrem Freund Christoph Meißner den Coach.

Der TSV begann gut und war gewillt, sich für die 1:7-Pleite aus dem Hinspiel vor eineinhalb Wochen zu revanchieren. Amelie Hübsch vergab nach rund zehn Minuten eine große Möglichkeit, als sie zu hektisch abschloss. Danach taten sich beide Teams vor dem Tor schwer. „Beide Abwehrreihen standen gut“, sagte Lapuh. In der zweiten Halbzeit verstärkten die Gäste aus Wolfratshausen ihre Offensivbemühungen. Doch die Gilchingerinnen ließen sich nicht überrumpeln. Kurz vor dem Ende hätte Sarah Rothwinkler für das erlösende Tor zum Landesliga-Klassenerhalt sorgen können, doch sie wurde geblockt. „Vielleicht wollten die Mädels nicht, dass für mich eine Statue gebaut wird. Die hätte ich sicher bekommen, wenn ich mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel als Trainerin den Klassenerhalt geschafft hätte“, scherzte Lapuh. So müssen die Gilchingerinnen in einer Woche ausgerechnet bei Nachbar MTV Dießen gewinnen, um ohne Schützenhilfe die Klasse zu halten.

FV Obereichstätt – MTV Dießen 2:1

Die bereits als Absteiger feststehenden Dießenerinnen wehrten sich am Sonntag erneut tapfer, konnten diesmal aber nichts Zählbares einfahren. Dabei verkauften sich die personell arg dezimierten Gäste wieder sehr gut. Sie stemmten sich mit aller Macht gegen die Überlegenheit der Obereichstätterinnen. Dazu glänzte MTV-Keeperin Larissa Müske mit guten Paraden. Nach der Pause verursachte Dießens Defensive einen Strafstoß, den der FVO zum 1:0 nutzte. Doch die Gäste kamen zurück. Julia Stapff hämmerte einen Freistoß zum 1:1 unter die Latte. Danach vergaben beide Seiten gute Chancen. In der Nachspielzeit folgte das bittere Ende, als der MTV in einen Konter lief. „Natürlich total bitter, wenn du so spät das Siegtor bekommst. 90 Minuten haben wir es super gemacht, in der 91. Minute waren wir dann nicht clever genug“, resümierte Dießens Trainer Nico Weis. „Toll, dass beide Teams, obwohl es für beide eigentlich um nichts mehr geht, so gefightet haben bis zur letzten Sekunde. Da kann man allen Spielerinnen nur ein großes Kompliment aussprechen“, so Weis weiter.

Bezirksoberliga Damen

FSV Höhenrain – FC Stern München II 4:0

Höhenrain mischt weiter mit im Kampf um die Landesliga. Im Spiel gegen die Reserve des FC Stern überzeugte der FSV vor allem in der ersten Halbzeit. In der Defensive ließ die Heimmannschaft keine nennenswerte Chance zu, und offensiv schalteten die Höhenrainerinnen immer wieder schnell um und setzten den Gegner früh unter Druck. Folgerichtig lagen sie zur Pause durch Tore von Carina Schreiner und Sandra Ott mit 2:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel gönnten sich die Gastgeberinnen eine Verschnaufpause und ließen den Gegner besser ins Spiel kommen. Dieser hatte zumindest eine sehr gute Gelegenheit zum Anschlusstreffer, scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an der Latte. In einer hektischen Schlussphase erhöhten die FSV-Torjägerinnen Ott und Schreiner auf 4:0. Damit gewann Höhenrain verdient, aber zu hoch gegen eine gute Mannschaft aus München und setzte die Spitzenteams aus Forstern und Saaldorf weiter unter Druck.

Bezirksliga Damen

SC Pöcking-P. – SV 1880 München 2:2

Die Pöckingerinnen konnten am Samstag nicht ganz an die guten Leistungen in den vergangenen Wochen anknüpfen. „Nach den vielen Spielen zuletzt waren die Kraft und die Konzentration nicht so da“, sagte Interimstrainerin Claudia Schwarz. Immerhin konnten die Gastgeberinnen zwei Rückstände ausgleichen. Das schnelle 0:1 beantwortete Tanja Wildfeuer mit einem sehenswerten Freistoßtreffer kurz vor der Pause. In der zweiten Halbzeit war es Bernadette Ley, die nach einem indirekten Freistoß aus dem Getümmel heraus zumindest einen Zähler sicherte. Dem Ganzen war ein Patzer der 1880-Keeperin vorausgegangen. Diese hatte einen Rückpass in die Hand genommen. „Wir können mit dem Unentschieden leben“, resümierte Schwarz. Der SCPP konnte zumindest seinen Tabellenplatz gegenüber dem Gegner verteidigen. (toh)