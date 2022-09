Frauenfußball kompakt: Gilching und Höhenrain starten perfekt - SCPP und Dießen Remis

Teilen

Die Damen des TSV Gilching-Argelsried starten mit einem Sieg in die Saison. © Würfl

Einige Fußballerinnen des TSV Gilching-Argelsried kehrten rechtzeitig am Samstagmorgen aus dem gemeinsamen Kroatien-Urlaub zurück, um ihr Team im ersten Auswärtsspiel der Saison zu unterstützen.

Landesliga

SV Kirchberg im Wald – TSV Gilching-A. 2:4

Es zahlte sich aus, denn der TSV holte beim Aufsteiger den zweiten Dreier im zweiten Spiel. „Am Anfang haben wir aber nur schwer reingefunden“, sagte Gilchings Trainer Benjamin Renkl.

Die Ordnung stimmte nicht, sodass die Niederbayerinnen nach drei Minuten in Front gingen. Carla Kerschers Ausgleich (10.) hatte nur kurz Bestand. Eine Minute später lagen die Gastgeberinnen nach einem Pass in die Schnittstelle erneut in Führung. „Danach sind wir aber besser ins Spiel gekommen“, befand Renkl. Claudia Papi traf nach Vorlage von Sarah Rothwinkler zum 2:2 (28.). Fünf Minuten nach der Pause war die Partie gedreht: Sina Weber schoss den TSV auf die Siegerstraße. „Wir hatten den Gegner in der zweiten Halbzeit gut im Griff“, so Renkl. Sicher war der Dreier aber erst in der 89. Minute, als Rothwinkler nach einer Ecke von Andrea Viehl am langen Pfosten per Kopf das 4:2 gelang. „So haben wir uns den Saisonstart vorgestellt“, sagte Renkl. Er rechnet fest damit, dass sich einige Teams gegen den Neuling aus dem Bayerischen Wald schwertun werden. „Die sind körperlich sehr stark“, meinte er. In der ersten Hälfte waren ihm die Gastgeberinnen jedoch etwas zu robust zu Werke gegangen. „Der Schiedsrichter war da etwas überfordert“, monierte der Gilchinger Trainer. Nach der Pause hatte der Unparteiische die Partie aber besser im Griff.

Bezirksoberliga

MTV Dießen – TSV Eching 0:0

„Kaum zu glauben, dass wir bei dieser Anzahl von hochkarätigen Chancen für beide Teams keine Tore gesehen haben,“ sagte Dießens Coach Nico Weis nach dem Abpfiff. Das Spiel bot keine lange Aufwärmphase, beide Mannschaften spielten von Beginn an mit viel Zug Richtung Tor und kreierten viele sehenswerte Möglichkeiten. Schon nach drei Minuten köpfte Maria Breitenberger einen Eckball von Zoé Klein knapp am Tor vorbei. Nur wenig später parierte Larissa Müske für den MTV. Den schönsten Spielzug der ersten Hälfte leitete Nele Baur ein, als sie Leni Bonomo über die rechte Seite ins Tempo brachte, deren Flanke setzte Bichler per Kopf knapp daneben. Fast im Gegenzug hatte der Landesliga-Absteiger Glück, als ein Echinger Abschluss an den Außenpfosten knallte. Der zweite Abschnitt stand dem ersten in nichts nach, beide Teams warfen sich in jeden Zweikampf und hatten immer wieder starke Phasen. Während die Gäste in Halbzeit eins mehr offensive Akzente gesetzt hatten, hatten die Dießenerinnen in den zweiten 45 Minuten ein Übergewicht an Torchancen. Klein scheiterte an der Latte, weitere große Möglichkeiten blieben ungenutzt. „Das Spiel hatte definitiv keinen Verlierer verdient“, sagte Weis. „Auf der Leistung können wir aufbauen.“

SV Saaldorf – FSV Höhenrain 0:1

Gegen den Tabellenzweiten der vorigen Saison lieferten sich die Höhenrainerinnen ein enges, zweikampfintensives und spannendes Spiel. Der Heimmannschaft gehörte die Anfangsphase, in der FSV-Keeperin Jessie Gerlach einen gefährlichen Weitschuss gerade noch entschärfen konnte. Im Anschluss wachten die Höhenrainerinnen auf, nahmen insbesondere im Mittelfeld die Zweikämpfe besser an und kamen durch Sandra Ott zu einer 100-prozentigen Torchance. Die Stürmerin scheiterte aus kurzer Distanz an der gut reagierenden Torhüterin. In der 34. Minute belohnte sich der FSV für die starke Leistung, als Joana Höhne – in der Situation etwas glücklich – zum 1:0 traf: Eine Flanke von rechts fiel hinter der Keeperin ins lange Eck. In der zweiten Halbzeit verteidigten die Gäste den knappen Vorsprung leidenschaftlich. Die Innenverteidigerinnen Lisanne und Theresa Röhrdanz schalteten die starke Stürmerin des SV Saaldorf, Marina Aglassinger, komplett aus, und auch das neu zusammengestellte Mittelfeld um Höhne und Amata Darchinger gewann wichtige Zweikämpfe und initiierte einige Entlastungsangriffe. Dank einer überzeugenden Mannschaftsleistungen gewann der FSV erstmals gegen Saaldorf.

Bezirksliga

SC Vierkirchen – SC Pöcking-P. 1:1

„Die Mädels haben mir gesagt, dass sie gegen Vierkirchen immer verloren haben. Also ist das Ergebnis ein Erfolg“, resümierte Pöckings neuer Trainer Daniel Flath nach dem Bezirksliga-Auftaktspiel. Seine Elf agierte spielbestimmend, erspielte sich jedoch nur wenige Chancen. Das Fehlen von Annika Lang und Tanja Wildfeuer machte sich bemerkbar. Vierkirchen agierte gefährlicher und ging nach einer Verwirrung im Anschluss an eine Ecke in Führung (32.). Sechs Minuten später setzte sich Fanny Durach gegen ihre Gegenspielerinnen durch und erzielte den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel fielen keine Treffer mehr, wobei sich der SCPP beinahe über ein Tor in letzter Minute hätte freuen dürfen. Katharina Pfeils Abschluss wurde jedoch von der SCV-Torhüterin um den Pfosten gelenkt. „Das wäre natürlich perfekt gewesen. Der Schiedsrichter hat danach gar nicht mehr angepfiffen“, sagte Flath. Sein Team ist bereits am heutigen Dienstag wieder gefordert. Um 19.30 Uhr steht das Pokalspiel bei der SG Otterfing/Holzkirchen auf dem Programm. toh