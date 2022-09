Damen: Siege für TSV Gilching und den SCPP - MTV Dießen fliegt aus Pokal

Teilen

Erfolgreicher Saisonauftakt für die Damen des TSV Gilching. © Würfl

Gelungener Saisonstart für die Landesliga-Fußballerinnen des TSV Gilching-Argelsried: Sie bezwangen am Sonntag den FFC Wacker München II zu Hause mit 1:0 (1:0).

Landesliga Damen

TSV Gilching-A. – FFC Wacker Mün. II 1:0

„Es war ein hart erkämpfter Sieg in einer insgesamt ausgeglichenen Begegnung“, resümierte Gilchings Trainer Benjamin Renkl. Beide Mannschaften präsentierten sich in der Abwehr sattelfest. Gefahr resultierte oft nur aus Standardsituationen. Eine davon nutzten die Gilchingerinnen zum Tor des Tages: Eine Freistoßflanke auf den langen Pfosten von Andrea Viehl versenkte Sarah Rothwinkler aus sehr spitzem Winkel im Netz (20.). „Viele haben gedacht, der geht ins Aus. Auch die gegnerische Torhüterin war überrascht“, sagte Renkl.

In der Schlussphase drängten die Gäste mit Macht auf den Ausgleich. Doch an Gilchings Keeperin Nina Großbeck und ihrer Abwehr war an diesem Tag kein Vorbeikommen. „Wir wollten den knappen Vorsprung mit allen Mitteln verteidigen und haben unser Offensivspiel deshalb etwas vernachlässigt“, bekannte Renkl. Für den TSV nahm das Vorhaben, in dieser Saison vorne mitzuspielen, einen guten Anfang. „Auf diesem Spiel können wir aufbauen“, so Renkl. Ihre erste Auswärtspartie bestreiten die Fußballerinnen von der Talhofstraße am kommenden Samstag ab 17 Uhr beim niederbayerischen Aufsteiger SV Kirchberg im Wald.

Bezirkspokal Damen

SV RW Überacker – MTV Dießen 5:2

Die Akkus waren leer. „Die Niederlage geht auf meine Kappe“, sagte Nico Weis, Trainer der Fußballerinnen des MTV Dießen, nach dem 2:5 und dem damit einhergehenden Pokal-Aus am Samstag. Gegen den künftigen Konkurrenten in der Bezirksoberliga SV RW Überacker war der MTV nach zahlreichen Einheiten und Spielen in den vergangenen Wochen nicht auf der Höhe. Überacker nutzte dies schnell aus und ging mit 2:0 in Führung. Julia Stapff gelang zwar per Freistoß noch vor der Pause der Anschlusstreffer. Doch die Gastgeberinnen ließen sich nicht beeindrucken und sorgten mit drei Toren in der zweiten Hälfte für die Entscheidung. Leni Bonomo gelang nur noch Ergebniskosmetik. Weis: „Heute hat hinten und vorne nichts funktioniert. Zum Ligastart werden wir uns anders präsentieren.“

Testspiel Damen

SC Pöcking-Possenhofen – Lenggries/Gaißach 2:0

Das war eine gelungene Generalprobe für den ersten Ligaeinsatz am Sonntag in Vierkirchen (18 Uhr). „Wir haben aus einer starken Defensive mit viel Ballbesitz gespielt“, lobte Coach Daniel Flath, der urlaubsbedingt auf einige Spielerinnen verzichten musste. Seine Fußballerinnen des SC Pöcking-Possenhofen erspielten sich gegen Kreisligist SG Lenggries/Gaißach nur wenige Torchancen. Zwei davon nutzte Claudia Schwarz (11., 57.) für den 2:0-Sieg. (toh)