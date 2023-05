„Glauben noch dran“ – Höhenrain II nach erneuter Pleite im Abstiegskampf mit dem Rücken zur Wand

Ignaz Eisele ist einer der Interimstrainer am Bussardweg.

Reserven von FSV und MTV Berg verlieren

Die Höhenrainer Reserve steht nach der Auswärtsniederlage in Bichl im Kampf um den Klassenerhalt mit dem Rücken zur Wand.

Das Tabellenschlusslicht hat zwar noch das Kellerduell gegen den FC Seeshaupt vor der Brust, muss aber in den verbleibenden beiden Partien mindestens fünf Zähler Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz gutmachen. Trainer Ignaz Eisele zeigte sich trotz der verzwickten Lage zuversichtlich und betonte: „Auch wenn es jetzt schlecht für uns aussieht, glauben wir noch dran.“ In Bichl verpennte der FSV die Anfangsviertelstunde. Früh kamen die Hausherren durch einen verwandelten Foulelfmeter von Martin Filgertshofer zur Führung, Sebastian Deiser erhöhte wenig später. „Der Spieler will schon raus aus dem Strafraum und wir hauen ihn blöd um“, kritisierte Eisele das Zweikampfverhalten vor dem 0:1. Höhenrain präsentierte sich während des restlichen Spielverlaufs ebenbürtig, konnte aber aus dem Aufwand kein Kapital schlagen.

MTV Berg II – FC Seeshaupt 2:5 (2:1) Tore: 1:0 Simm (7.), 2:0 Weibrecht (23.), 2:1 Luna Garcia (43.), 2:2 Poettgen (51.), 2:3 Luna Garcia (73.), 2:4, 2:5 Piechatzek (76., 80.)

Durch die Pleite im Abstiegskracher gegen Seeshaupt hat es die zweite Mannschaft des MTV Berg verpasst, den Klassenerhalt klarzumachen. „Am Ende hat der Gegner aufgrund seiner Energieleistung verdient gewonnen“, musste MTV-Coach Djoko Kalaba anerkennen. Dabei erwischte Berg eigentlich einen guten Start ins Spiel. Maximilian Simm markierte bereits nach sieben Minuten den Führungstreffer. Mitte des ersten Durchgangs staubte Ruben Weibrecht zum 2:0 für die Hausherren ab. Kurz vor der Pause gelang Seeshaupts Spielertrainer Mario Luna Garcia dann aber der Anschluss. Nach dem Ausgleichtreffer durch eine Standardsituation (51.) entglitt den Bergern im zweiten Durchgang die Partie. „Da haben uns dann die Kräfte verlassen. Das führe ich aktuell hauptsächlich auf die fehlende Trainingsbeteiligung zurück“, analysierte Kalaba. (kd)