FSV-Coach Feirer trifft fast zum Ausgleich - Auch Berg II verliert

Christian Feirer, Trainer des FSV Höhenrain II. © tao

Die SG Schäftlarn/Baierbrunn siegt knapp im Schnee-Derby gegen den MTV Berg II. Der FSV Höhenrain II unterliegt bitter gegen den SV Bernried.

SG Schäftlarn/Baierbrunn – MTV Berg II 2:1 (2:1)

Tore: 1:0, 2:0 Fischer (16., 23.), 2:1 M. Crnjak (45.)

Vor allem in der ersten Halbzeit verlor Bergs Reserve das Derby im Schneegestöber bei der Spielgemeinschaft. Schon früh zeigte sich, dass die Gastgeber besser in die Partie kamen. Mit einer Menge Zweikampfhärte und einem konsequenten Gewinnen der zweiten Bälle bestimmten sie das Spiel, trafen allerdings trotz bester Chancen vorerst nicht. Nach 16 Minuten gelang Torjäger Daniel Fischer die fällige Führung. Fischer war es auch, der sieben Minuten später einen weiteren Fehler der Gäste ausnutzte und per Abstauber zum 2:0 traf. Anschließend fing sich der MTV und kam per direktem Freistoß von Mijo Crnjak zum Anschluss. Doch recht viel mehr kam nicht mehr von den Gästen, die zwar in Durchgang zwei am Drücker waren, aber nicht konsequent genug. „Die Niederlage ist nicht unverdient“, sagte Bergs Coach Djoko Kalaba. „Aber auch ein Unentschieden wäre okay gewesen.“

FSV Höhenrain II – SV Bernried 2:3 (0:2)

Tore: 0:1 Rösler (27.), 0:2 N. Dolderer (29.), 1:2 Morrone (51.), 1:3 Zink (54.), 2:3 Rittinghaus (65.)

„Wir haben die erste halbe Stunde komplett verpennt“, sagte Trainer Christian Feirer nach dem 2:3 seines FSV gegen Bernried. Bereits nach besagten 30 Minuten führte der Gast mit 2:0 durch Treffer von Patrick Rösler und Nicolas Dolderer. „Das war auch absolut verdient“, so Feirer. Erst in der zweiten Halbzeit kamen die Höhenrainer besser ins Spiel und nahmen den Kampf auf dem Kunstrasen an. Mario Morrone traf kurz nach der Pause zum 1:2, ehe Marlon Zink den Zwei-Tore-Abstand wiederherstellte. Als Vincent Rittinghaus den Anschluss besorgte, kam noch mal Stimmung auf. Aufgrund der engen Personaldecke der FSV-Reserve wechselte sich der 54-jährige Coach selbst ein und hatte noch eine gute Gelegenheit zum Ausgleich. Doch Bernrieds Torwart entschärfte den gefährlichen Schuss des Trainers sehenswert. (tao)