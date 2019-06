FSV Höhenrain ändert trotz Doppelaufstieg nichts am Kader

FSV entgeht A-Klassen-Doppelung

Die Erfolgsgeschichte des FSV Höhenrain betrifft heuer nicht nur die erste, sondern auch die zweite Herrenmannschaft. Die FSV-Reserve, trainiert von Christian Feirer, schaffte durchaus überraschend den Aufstieg in die A-Klasse und geht somit als Außenseiter in die kommende Saison.

VON THOMAS OKON

Höhenrain – „Wir werden alles versuchen, um auch in der neuen Saison für Überraschungen zu sorgen“, kündigt der Coach an, der gleichzeitig Abteilungsleiter ist. „Mit den letzten fünf Teams sollten wir in jedem Fall mitspielen können, aber mit den oberen Plätzen werden wir nichts zu tun haben.“ Glücklicherweise machte die erste Mannschaft jüngst in der Relegation den Aufstieg in die Kreisklasse klar, ansonsten hätten beide Herrenteams in der A-Klasse antreten müssen. Alle im Verein sind froh, dass ihnen diese Konstellation erspart bleibt.

Die Höhenrainer Zweite war in der abgelaufenen Spielzeit die erfolgreichste Mannschaft der B-Klasse 5. „Wir haben uns nach einem durchwachsenen Start zurückgekämpft und sind kontinuierlich Platz für Platz nach vorne gekommen“, fasst Feirer zusammen. Nach acht Spieltagen lag der FSV nur auf dem siebten Rang, durch eine Siegesserie von fünf Erfolgen bis zum Jahresende kämpfte sich die Mannschaft vor auf den zweiten Tabellenplatz. Aber auch nach der Winterpause verschlief der damalige Aufstiegsanwärter den Auftakt. Gegen Konkurrent SV Lichtenau Weilheim verlor Höhenrain mit 1:4.

Nach dieser Niederlage folgte gegen Tabellenführer SV Unterhausen das Schlüsselspiel für den Übungsleiter. In einem „klassischen 0:0-Spiel“ (Feirer) kam der FSV durch Johannes Rieger zum glücklichen Sieg. „Der war extrem wichtig für die Mannschaft“, meint der Coach. Im darauffolgenden Spiel taten sich die Höhenrainer sehr schwer gegen die tief stehende Reserve des SV Wielenbach, ehe erneut Rieger in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer für den FSV erzielte. „Ab diesem Spiel waren die Jungs im richtigen Fahrwasser“, sagt Feirer. Es folgten nur noch eine Niederlage beim SV Polling II und sonst ausschließlich Siege, wodurch es der FSV-Reserve schließlich gelang, als Meister in die A-Klasse 5 aufzusteigen. Bereits am vorletzten Spieltag machte das Team trotz großer Nervosität den umjubelten Aufstieg klar. „Am Ende können wir sehr stolz sein, mit Unterhausen und Lichtenau zwei starke Konkurrenten hinter uns gelassen zu haben“, sagt Feirer. „Alle drei Teams hätten den Aufstieg verdient gehabt.“

„Bei uns bleibt alles beim Alten“, sagt Martin Brücklmeier, Co-Trainer der ersten Herren des FSV Höhenrain mit Hinblick auf die kommende Spielzeit. Nach der äußerst erfolgreichen Saison der ersten und zweiten Mannschaft (siehe Bericht) wird sich an den Höhenrainer Trainerposten nichts ändern. Auch in Zukunft stehen für die erste Mannschaft Gerhard Gleißner und Brücklmeier an der Seitenlinie, während Christian Feirer die Geschicke bei der Reserve weiterhin übernimmt. Allerdings habe das nichts mit den Aufstiegen beider Teams zu tun gehabt, stellt Brücklmeier klar: „Unser Verbleib ist ligaunabhängig.“

Das Ziel für die kommenden Spielzeiten ist, sich mit der ersten Mannschaft in der Kreiklasse festzusetzen und in der kommenden Saison schon nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. „Wir wollen eine ruhige Saison in der Kreisklasse spielen und als Trainer die junge Mannschaft weiterentwickeln“, sagt der Höhenrainer Co-Trainer. Auch am Kader des FSV wird sich laut Brücklmeier nichts verändern: „Bei uns wechseln kaum Spieler mal den Verein. Wir sind eine Familie, bei der die Spieler erst dann weg sind, wenn sie aus Altersgründen aufhören.“ Die junge Mannschaft, bei der sich schon in diese Spielzeit fünf Spieler aus dem Jahrgang 2000 in den Fokus gespielt haben, hat das Ziel, Konstanz in ihre Leistungen und in die des Vereins zu bringen.