„Da musste ich einen Sieg mitbringen“: Höhenrain schenkt Trainer Hösl Muttertags-Erfolg

Von: Christian Heinrich

Bekam Kaffee bei seiner Mutter: Peter Hösl. © privat

„Anscheinend liegen uns die Mannschaften von oben besser“, kommentierte Peter Hösl den Erfolg seiner Fußballer gegen den ASV Eglfing.

Höhenrain - Gut möglich, dass der Trainer des FSV Höhenrain auch die richtigen Worte gegen den Tabellendritten gefunden hatte, um seine Spieler heiß auf das Kräftemessen mit dem ASV zu machen. Denn nach der Begegnung hatte der Coach noch einen wichtigen Termin bei seiner Mutter.

„Da musste ich einen Sieg mitbringen“, sagte er. Sonst hätte er wohl keinen Kaffee bekommen. Seine Mannschaft trat in der ersten Hälfte so auf, als hätte sie zuvor einige Tassen Espresso geschluckt. „Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen“, sagte Hösl. Mitte der Halbzeit schloss David Lech eine schöne Einzelaktion mit dem 1:0 ab. Kurz vor der Pause vollführte Andreas Mühr dann ein Kunststückchen, gegen das auch keine noch so verführerische Muttertags-Torte etwas ausrichten konnte.

Einen Freistoß aus 20 Metern versah er mit so viel Drall, dass der verdutzte Eglfinger Keeper zwar den Ball auf sich zukommen sah, der dann aber eine unbeschreibliche Kurve vollführte und in die Maschen abdriftete. „Wie Ronaldo“, schwärmte Hösl. Nach dem Seitenwechsel bekam er es etwas mit der Angst zu tun, weil die Gäste wie erwartet Druck machten und früh den Anschluss durch Simon Strasser erzielten. Danach drückte der ASV auf den Ausgleich, während die Platzherren durch Konter gefährlich blieben, die sie aber nicht vernünftig ausspielten. „So blieb es bis zum Schlusspfiff spannend“, stellte Hösl fest. (hch)