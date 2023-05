Abstieg rückt näher: FSV Höhenrain verliert „typisches 0:0-Spiel“ in Rottach-Egern

Diese Niederlage tut weh. Eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel. FSV Trainer Klaus Heller © FSV

Der FSV Höhenrain musste in Rottach-Egern einen heftigen Rückschlag einstecken und muss mehr denn je um den Klassenerhalt bangen.

Die Lage im Abstiegskampf verschärft sich nach der Niederlage am Freitag. „Diese Niederlage tut weh“, bekannte FSV-Coach Klaus Heller. Bei Dauerregen boten beide Teams lange wenig Erbauliches. „Eigentlich war es ein typisches 0:0“, teilte Heller mit. Die Offensivreihen brachten nichts Gefährliches zustande. Doch dann unterlief Johannes Feirer beim Versuch, den Ball vor der Linie zu klären, kurz nach der Pause ein Eigentor. Aber auch die Gastgeber verteilten Geschenke. Nach einem Patzer des FC-Torwarts stand Lukas Reinhart goldrichtig und erzielte den schnellen Ausgleich. Als sich Rottach-Egerns Friedrich Meisner nach einem harten Foulspiel an Felix Kohlhammer mit einer Zeitstrafe für zehn Minuten verabschieden musste, standen die Aussichten gut für den FSV. Doch anstatt die Überzahl zu nutzen, liefen die Gäste in einen Konter, der den Gastgebern das 2:1 bescherte. Darauf fanden sie keine Antwort mehr. Höhenrain ist nun punktgleich mit dem FC Rottach-Egern, der auf dem Relegationsplatz steht. „Auch der direkte Vergleich mit Rottach-Egern ist verloren“, bedauerte Heller. Im Hinspiel hatte sein Team spät das 2:2 kassiert. Zu allem Überfluss musste Höhenrains vor wenigen Wochen wiedergenesener Kapitän Benedikt Huber nach einem harten Einsteigen bereits in der ersten Hälfte ausgewechselt werden. (toh)