„Jetzt sind wir brutal erleichtert“: FSV Höhenrain hält die Klasse – FC Rottach-Egern enttäuscht

Ein Doppelpack von Max Feirer (re.) zum 2:1-Sieg in Bad Tölz machte den Höhenrainer Klassenerhalt perfekt. Foto: hans lippert © hans lippert

Für den stark dezimierten SV Eurasburg ging es um nichts mehr – die Gastgeber hatten dagegen die Chance, noch den Relegationsplatz zu erreichen.

FC Rottach-Egern – SV Eurasburg-Beuerberg 1:2 (0:1) – Angesichts dieser Konstellation war Trainer Felix Jung überrascht davon, wie wenig die Gastgeber seinem Team entgegenzusetzen hatten: „Wenn man was Zählbares erreichen will, muss man mehr geben“ resümierte er.„Sie haben sich kampflos ergeben – ich hatte den Eindruck, sie hatten sich schon auf die Relegationsrunde eingestellt.“

Schon in der ersten Halbzeit schafften es die Gastgeber nicht, Eurasburg unter Druck zu setzen, und die Gäste konnten weitgehend ungestört ihr Spiel aufziehen. Fast zwangsläufig gingen sie in der 41. Minute durch Lukas Bergmosers schön platzierten 18-Meter-Schuss in Führung. „Rottach hat sich nicht mehr erarbeitet als Konter-Ansätze“, berichtet Jung. Nach dem Seitenwechsel wurde der FCR etwas offensiver, aber auch nicht wirklich gefährlich. Ganz anders die Gäste, die einen Konter durch Michael Kerschbaumer erfolgreich abschlossen (62.). Neun Minuten vor Schluss kam Rottach nach einem Abwehrfehler wenigstens noch zum Ehrentreffer.

„Dass wir mit diesem dezimierten Kader zum Schluss tatsächlich von ganz oben winken dürfen, ist eine super Sache“, sagt Jung. Ganz besonders freute er sich über die Leistung von A-Junior Simon Schraid: „Er hat auf einer verantwortungsvollen Position als Innenverteidiger gespielt, hat keine Fehler gemacht und alles abgeräumt – das hat mir gefallen.“ pr

FSV Höhenrain - SV Bad Tölz 2:1 (2:1) – Der FSV Höhenrain hätte noch auf einen Relegationsplatz abrutschen können, doch am Ende war alles eine ganz klare Sache: Da Eurasburg in Rottach gewann und Höhenrain zugleich gegen Bad Tölz siegte, beträgt der Abstand zur Abstiegszone am Saisonende sechs Punkte. „Wir haben nicht gewusst, wie das Spiel in Rottach läuft – jetzt sind wir schon brutal erleichtert“, gibt Trainer Klaus Heller zu. Sein Team sei meist spielbestimmend gewesen. Einen „super Spielzug“ über David Lech und Andreas Mühr schloss Max Feirer erfolgreich ab (7.). Dann erhöhte Max Feirer nach Pass von Hans Feirer auch noch auf 2:0 (24.).

Nach einer Trinkpause und einem verwandelten Elfmeter des Tölzers Max Kühnhauser (30.) kam Höhenrain kurz ins Trudeln, fing sich aber schnell wieder. Weil aber der dritte Treffer aber einfach nicht fallen wollte, musste der FSV bis zum Schluss zittern. „Wir hatten drei, vier hochkarätige Chancen, aber der Tölzer Torwart hat da überragend gehalten“, sagt Heller. Wenn man die Bonuspunkte abziehe, habe Höhenrain die Runde auf Rang zwei abgeschlossen. Daher könne man „recht zufrieden“ sein: „Die Offensive hat richtig gut funktioniert. Wenn die Abwehrarbeit besser gewesen wäre, wären wir früher gerettet gewesen – daran müssen wir arbeiten.“

Gelassen gab sich nach der Niederlage der Tölzer Kapitän Johannes Waldherr: „Wir sind nicht zwider, dass wir nur Zweiter geworden sind.“ Seinem Team habe die Durchschlagskraft gefehlt. Ebenso wie Heller bescheinigte auch Waldherr dem SV-Torhüter Max Hollmann eine überragende Leistung: „Er hat bei vier, fünf Eins-gegen-Eins-Situationen sehr stark gehalten.“ pr

TSV Benediktbeuern – SV Bernbeuren 2:1 (0:0) – Großen Gefallen fand auch Thomas Neumeier am finalen Auftritt seines Teams. Zwei Punkte hob der Beurer Coach nach dem Schlusspfiff besonders hervor: „Wir haben mit dem Sieg unseren Heimnimbus gewahrt, und damit unser Ziel erreicht, die Abstiegsrunde als Spitzenreiter zu beenden.“ Spielerisch boten beide Mannschaften zwar keine Spitzenbegegnung – bei einem Sieg hätten die Gäste die Tabellenführung übernommen – doch an Einsatz und Kampfgeist mangelte es keineswegs. „Es war viel Biss im Spiel. Man hat gemerkt, dass beide Teams Erster werden wollten“, so Neumeier. Nach zwei raschen Toren zu Beginn des zweiten Durchgangs durch Benedikt Veicht (48.) und Stefan Kelz (57.) zum Ausgleich, war der Youngster Lauris Reyes von Zanthier das Zünglein an der Waage. Der Beurer A-Junior erzielte bei seinem zweiten Einsatz in der Beurer Ersten das Siegtor (82.). „Lauris spielt unbekümmert auf und ist ein erfrischendes Element im Team,“ lobte Neumeier die Siegtorschützen. Nun hofft der Trainer, dass er auch in der kommenden Spielzeit viel Freude an dem Burschen haben wird. Denn nach dem versöhnlichen Saisonabschluss wurde der Vertrag per Handschlag mit Fußball-Chef Albert Schandl um eine weitere Saison besiegelt. sts

ESV Penzberg - FF Geretsried 2:0 (2:0) – Leider war von Seiten der Fußball-Freunde bis zum Redaktionsschluss kein Bericht zu bekommen. tw