„Königsdorf deutlich länger geärgert als erwartet “ - FSV Höhenrain II unterliegt dennoch

Teilen

Louis Gogolin traf für den TSV Könisgdorf gegen den FSV Höhenrain II doppelt. © TSV Königsdorf

Der FSV Höhenrain II musste sich am Ende dem TSV Königsdorf deutlich geschlagen geben. Der MTV Berg II bekommt drei Punkte, da der BCF Wolfratshausen nicht antreten konnte.

„Wir haben Königsdorf deutlich länger geärgert als sie es erwartet haben“, sagte Ignaz Eisele. Der Innenverteidiger des FSV Höhenrain II war zufrieden mit der Leistung im A-Klassen-Spiel. Speziell in der ersten halben Stunde war Höhenrain stark gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter. „Man hat schon gemerkt, dass sie sehr unzufrieden waren.“ Aber nach etwa einer halben Stunde übernahm Königsdorf das Kommando. Dementsprechend ging der Treffer zum 0:1 durch Louis Gogolin in Ordnung. Auch in der zweiten Halbzeit blieb Höhenrain lange auf Augenhöhe. Johannes Kerwien entschied nach rund einer Stunde allerdings die Partie, Louis Gogolin legte kurz vor Schluss nach.

FSV Höhenrain II – TSV Königsdorf 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Gogolin (45.), 0:2 Kerwien (60.), 0:3 Gogolin (84.)

Der MTV Berg II holte gegen den BCF Wolfratshausen kampflos drei Punkte. „Am Donnerstag kam bereits ein Anruf vom Technischen Leiter des BCF, dass einige Spieler krank sind“, berichtet MTV-Trainer Djoko Kalaba. Berg habe „keine Kapazitäten für eine Verlegung“ gehabt. „Wir hätten den sportlichen Wettkampf bevorzugt, aber das war nicht möglich.“ (tao)