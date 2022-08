FSV Höhenrain II: Neu-Trainer Götzinger will die A-Klasse „unbedingt weiter halten, egal wie“

Teilen

Hubert Götzinger ist neuer Trainer des FSV Höhenrain II. © Rudi Stallein

Der FSV Höhenrain II startet mit dem neuen Trainer Hubert Götzinger die Mission Klassenerhalt. Die Saison startet am Sonntag gegen Waldram II.

Höhenrain – Der FSV Höhenrain II startet zum dritten Mal die „Mission Klassenerhalt“ in der Fußball-A-Klasse. Nach zwei gelungenen Versuchen möchte die FSV-Reserve nun mit Hubert Götzinger, Nachfolger der Vereinsikone Christian Feirer, ein weiteres Mal an die bisherigen Ligaverbleibe anknüpfen.

Der 31-jährige Trainer ist sehr zufrieden mit der Vorbereitung seiner Mannschaft. Mit einem 1:1 gegen den Kreisklassisten FC Puchheim startete die Höhenrainer Reserve in die Testspielphase. Es folgten ein 3:1-Sieg gegen den B-Klassisten SC Deining und ein 4:0-Erfolg zum Abschluss gegen den TSV Alling II (B-Klasse). „Wir haben in der Vorbereitung in jedem Spiel eine ordentliche bis gute Leistung gezeigt. Darauf wollen wir jetzt in der Saison aufbauen“, sagt der neue Trainer, der bislang selbst aufgrund einer Kreuzbandverletzung noch nicht eingreifen konnte. Die Trainingsbeteiligung bei seiner Mannschaft war für ihn zufriedenstellend. „Für eine zweite Mannschaft war das wirklich gut und auch definitiv wichtig, da wir so viel Neues einstudieren und uns gut entwickeln konnten“, so Götzinger.

FSV Höhenrain II: Saisonstart am Sonntag mit Heimspiel gegen die DJK Waldram II

Auch in der neuen Saison wird es ausschließlich um den Klassenerhalt gehen, wie Götzinger bestätigt: „Das ist für uns immer noch absolut brutal, dass wir mit der zweiten Mannschaft in der A-Klasse sind. Das wollen wir unbedingt weiter halten, egal wie.“ Die A-Klasse 11 ist für Götzinger schwer einzuschätzen, da dort viele Mannschaften mit dabei sind, gegen die die FSV-Reserve noch nie gespielt hat.

Dennoch sagt er: „Der Klassenerhalt hat oberste Priorität. Aber wir müssen erst mal schauen, wie wir überhaupt in die Saison reinkommen werden.“ Seine Mannschaft startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen die DJK Waldram II. „Ich sehe uns gut vorbereitet. Mal schauen, was am Sonntag möglich ist.“ (Thomas Okon)