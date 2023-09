„Sieg war mehr als verdient“: FSV Höhenrain mit Kantersieg - auch der TSV Gilching kann feiern

Teilen

Die Fußballerinnen des FSV Höhenrain konnten am zweiten Spieltag der Bezirksoberliga einen hohen Sieg einfahren. © Dieter Metzler

Am 2. Spieltag in der Bezirksoberliga konnten zwei verdiente Siege eingefahren werden: Während der FSV Höhenrain den TSV Neuried regelrecht abschoss, feierte der TSV Gilching-Argelsried einen souveränen Auswärtssieg.

Eine Woche nach der 0:2-Derbyniederlage in Wolfratshausen haben die Höhenrainer Fußballerinnen am Sonntag einen erfolgreichen Heimauftakt in die neue Bezirksoberliga-Saison gefeiert. Bei sommerlichen Temperaturen nahmen die Gastgeberinnen das Spiel vom Anpfiff weg in die eigene Hand. So konnten sie sich bereits in der sechsten Minute über das 1:0 freuen: FSV-Torjägerin Carina Schreiner bediente Michaela Rader, die nur noch einschieben musste.

FSV Höhenrain - TSV Neuried 4:0

Nach der ersten Trinkpause merkte man den Höhenrainerinnen an, dass das Wetter seinen Tribut forderte. Das Zusammenspiel wurde ungenauer, und der FSV gab die Bälle unnötigerweise an die Gäste ab. Die Verteidigung der Heimmannschaft ließ dennoch keine Großchance der Neuriederinnen zu. Kurz vor der Pause erhöhte Schreiner noch auf 2:0.

Zu Beginn der zweiten Hälfte kamen die Gäste besser ins Spiel, ohne jedoch gefährlich vor dem Tor zu werden. Höhenrain fing sich schnell wieder und konnte in der 55. Minute abermals durch Schreiner auf 3:0 erhöhen. Damit war die Entscheidung gefallen. Den Schlusspunkt setzte erneut Rader, die in der 86. Minute ins kurze Eck traf. „Der Sieg war mehr als verdient“, bilanzierte FSV-Sprecherin Katharina Seidl.

SpVgg Röhrmoos – TSV Gilching-Argelsried 0:2

Die Landesliga-Absteigerinnen aus Gilching sind am Sonntag erfolgreich in die neue Runde gestartet. „Wir haben uns am Anfang etwas schwergetan, ins Spiel zu finden. Dann wurde es aber schnell besser“, sagte Coach Benjamin Renkl. Sein Team zeigte zunächst Schwächen im Spielaufbau. Der Aufsteiger kam dennoch kaum gefährlich vor das Gilchinger Tor.

Mitte der ersten Halbzeit häuften sich dann die Möglichkeiten für die favorisierten Gäste. In der 35. Minute setzte Spielgestalterin Sarah Lapuh nach einer guten Kombination Sarah Rothwinkler mit einem Diagonalpass in Szene. Rothwinkler behielt vor dem Tor die Nerven und erzielte die Führung.

Nach der Pause legte der TSV schnell nach: Bianca Ressle drang in den gegnerischen Strafraum ein und wurde von der Röhrmooser Keeperin von den Beinen geholt, Lapuh verwandelte den fälligen Strafstoß zum 2:0 (48.). Gegen Ende der Bezirksoberliga-Partie verließen die Gilchingerinnen etwas die Kräfte. Doch auf die stabile TSV-Defensive war Verlass, nur einmal musste Torhüterin Nina Großbeck eine brenzlige Situation klären. (Tobias Huber)