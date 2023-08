Bloß kein erneuter Katastrophenstart - FSV Höhenrain peilt Aufstiegsrunde an

Als Einziger aus dem Torjäger-Trio ist Max Feirer (r.), der beste FSV-Schütze der Vorsaison (11 Tore), beim Saisonstart dabei. David Lech (10) und Andreas Mühr (7) sind verletzt. Foto: Rutt © Rutt

Nachdem der Saisonstart im letzten Jahr in die Hose gegangen ist, setzt sich der FSV Höhenrain neue mit dem Erreichen der Aufstiegsrunde neue Ziele.

Höhenrain – In der vergangenen Saison sind die Kreisklasse-Fußballer des FSV Höhenrain mit acht Niederlagen in die Saison gestartet. Doch trotz der komplett verpatzten Herbstrunde mit am Ende sieben Punkten aus zwölf Spielen rettete sich das Team dank einer starken Leistung in der Abstiegsrunde. „Da hat die Mannschaft gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt“, sagt Höhenrains Trainer Klaus Heller, der das Team seit der Winterpause betreut.

Diese Klasse will der FSV diesmal von Saisonbeginn an zeigen. „Wir werden versuchen, einen Platz unter den ersten Drei zu erreichen“, verkündet Heller. Eine leichte Aufgabe wird das nicht. Die Gruppe 5 besteht aus sechs gestandenen Kreisklasse-Teams und dem Aufsteiger TSV Königsdorf. Aus der vergangenen Saison ist den Höhenrainern aber nur der SV Eurasburg-Beuerberg bekannt. Gegen diesen Gegner trat der FSV dafür gleich viermal an. „Und gegen Kochelsee-Schlehdorf haben wir in der Vorbereitung im Winter gespielt“, merkt Heller an.

FSV Höhenrain in der Vorbereitung ungeschlagen

Sein Kader ist weitestgehend unverändert geblieben. Simon Pauli hat sein Studium abgeschlossen und steht wieder zur Verfügung. Allerdings plagen die Höhenrainer bereits vor Saisonbeginn Verletzungssorgen. Mit Andreas Mühr und David Lech werden zwei der besten Offensivkräfte des FSV den Saisonstart verpassen. Thomas Köhler brach zudem nach dem letzten Testspiel in einen dreiwöchigen USA-Urlaub auf. Bei Kapitän Benedikt Huber war gleich zu Beginn der Vorbereitung eine alte Verletzung wieder zum Vorschein gekommen.

„Unser Kader ist gut genug, um die Ausfälle aufzufangen“, verkündet Heller nach einer Vorbereitung ohne Niederlage. Schlechter als der Saisonstart vor einem Jahr kann es ohnehin nicht laufen für seine Mannschaft. (toh)

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: 3:3 bei der SG Gaißach/Wackersberg; 1:0 gegen den SV Uffing; 3:2 beim TSV Erling-Andechs

Erstes Punktspiel: Sonntag, 13. August, 15 Uhr, Heimspiel gegen den FCK Schlehdorf