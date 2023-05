„Komplett gepennt“: Berg II verliert in Bichl – FSV-Reserve kassiert 0:9-Klatsche gegen Eberfing

Von: Kilian Drexl

Mangold (l.) und Rösch (r.) trafen für die Sportfreunde Bichl. © Sportfreunde Bichl

Die zweite Mannschaft des FSV Höhenrain gerät gegen Eberfing unter die Räder. Der MTV Berg II verliert denkbar knapp bei den Sportfreunde Bichl.

FSV Höhenrain II – SV Eberfing 0:9 (0:4)

Ein Spiel zum Vergessen erlebte die Reserve des FSV Höhenrain am Samstag. „Das war eine absolute Katastrophe“, urteilte FSV-Coach Ignaz Eisele. Bereits vor Anpfiff standen die Vorzeichen für den Tabellenletzten gegen den Spitzenreiter SV Eberfing schlecht. „Personell war das heute so gefühlt unser letztes Aufgebot.

Wir hatten unter anderem einen Torhüter komplett ohne Spielpraxis und zwei 50-Jährige in der Startelf“, erklärte der Übungsleiter. Eberfing riss von Minute eins an das Spielgeschehen an sich und sorgte auch schon früh für klare Verhältnisse. Schon nach 13 Spielminuten sah sich der FSV mit 0:3 in Rückstand. Nachdem es mit einem 0:4-Pausenstand in die Kabine ging, zeigten die Gäste gegenüber Höhenrain auch nach dem Seitenwechsel keine Gnade.

„Die sind eigentlich zu gut für die Abstiegsrunde. Das ist eine Mannschaft, die 90 Minuten Gas gibt und dann auch nicht aufhört“, beschrieb Eisele den Gegner. Dominik Bamgratz und Josef Brunner überragten auf Eberfinger Seite mit jeweils drei Treffern.

Tore: 0:1 Brunner (5.), 0:2 Bamgratz (6.), 0:3 Brunner (13.), 0:4 Oppenrieder (28.), 0:5 Zieger (46.), 0:6, 0:7 Bamgratz (55., 63.), 0:8 Hoiß (65.), 0:9 Brunner (76.)

Sportfreunde Bichl – MTV Berg II 2:1 (1:1)

„Ich fühle mich im Moment so ein bisschen wie bei ,Und täglich grüßt das Murmeltier‘“, sagte Coach Djoko Kalaba nach der knappen 1:2-Pleite seiner Berger Reserve in Bichl. Bezogen war dies aber eher auf die Trainingsbeteiligung beim MTV. „Nachdem letzte Woche wieder viele da waren, hatten wir diesmal wieder Kaderprobleme“, monierte Kalaba.

Die Berger brauchten die Anfangsviertelstunde, um sich etwas zu finden und ins Spiel zu kommen. Justin Rösch nutzte die Unsicherheit der Gäste und schoss Bichl früh in Front. Im Laufe des Spiels hielt der MTV zwar besser dagegen, bot aber spielerisch trotzdem nicht das an, was sich Kalaba vorstellte: „Da wurden zu viele lange Bälle geschlagen. Das ist nicht das, wo wir fußballerisch hinwollen.“

Dennoch kam Berg vor der Pause zum Ausgleich: Alexander Denk kontrollierte eine Flanke am Sechzehnereck und hob den Ball über SF-Keeper Michael Knestel ins Tor. Konrad Mangold gelang aber direkt nach der Pause zur Entrüstung Kalabas relativ einfach der Siegtreffer: „Der Ball ist gefühlt eine halbe Stunde in der Luft, und der Spieler kann ihn im Strafraum annehmen. Da haben wir komplett gepennt.“ (kd)

Tore: 1:0 Rösch (7.), 1:1 Denk (40.), 2:1 Mangold (46.)