„Wird unmöglich, letzten Platz loszuwerden“ - FSV Höhenrain verpatzt Rückrundenstart

Christian Feirer und der FSV Höhenrain unterlagen erneut. © Andrea Jaksch

Die Höhenrainer Fußballer kommen einfach nicht aus ihrem tiefen Loch heraus. „Jetzt wird es schwer bis unmöglich, den letzten Platz noch loszuwerden“, sagte Interimstrainer Christian Feirer nach dem verpatzten Rückrundenstart am Sonntag.

Das einzige Gute für den FSV ist, dass es in der Abstiegsrunde fast wieder bei Null losgeht. „Es wäre aber schon gut für den Kopf, wenn wir diese Null auf dem Konto noch wegbekommen“, sagte Feirer. Gegen die SG Ascholding/Thanning gelang dies nicht. „Dafür war es einfach zu wenig“, bekannte Feirer gegenüber dem Starnberger Merkur. Adrian Lech vergab die einzige gute Gelegenheit für die Höhenrainer. Zu allem Überfluss verteidigten die Gäste beim 0:1 schlecht.

Eigentor als Genickbruch kurz nach der Pause

Als kurz nach der Pause auch noch Torhüter Leonhard Borowski patzte und den Ball ins eigene Tor patschte, gingen die Köpfe endgültig runter. „Sie haben es zwar noch versucht, aber irgendwie war der Wurm drin“, bedauerte der Coach. In der Schlussminute legten die Ascholdinger per Sonntagsschuss auch noch das 3:0 nach. „Das war dann schon etwas zu hoch. Eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel“, so Feirer. Doch selbst ein Punkt war dem weiter zählerlosen FSV nicht vergönnt. (toh)

FSV Höhenrain – SG Ascholding/Th. 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Feichtmair (36.), 0:2 Borowski (53., Eigentor), 0:3 Feichtmair (90.)