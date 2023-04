„Eigentlich zu wenig“ – Höhenrain tritt nach drittem Remis in Folge auf der Stelle

Klaus Heller Für den FSV-Trainer war die Auswärtspartie in Bad Tölz „so eine Art Heimspiel“. F.: FUpa © FuPa

Auch im fünften Spiel der Abstiegsrunde lagen die Höhenrainer Fußballer wieder in Führung. Für einen Dreier reichte es am ende aber wieder nicht.

„Da sind ein Sieg und drei Unentschieden eigentlich zu wenig. Damit können wir nicht zufrieden sein“, bilanzierte FSV-Coach Klaus Heller nach dem Remis zum Ende der ersten Halbserie. Wie schon so oft verpassten es die Höhenrainer am Samstag, den Sack zuzumachen. Beim Stand von 1:0 vergab Max Feirer die große Chance zum 2:0. „Das war eigentlich identisch wie beim ersten Tor“, berichtete Heller. Doch diesmal konnte der Angreifer die Vorlage von Andreas Mühr nicht vollenden. Stattdessen gelang Bad Tölz auf eigenem Kunstrasen nach einem Freistoß noch der Ausgleich (73.). „Das Ergebnis war insgesamt sicher leistungsgerecht. In der ersten Halbzeit hatten wir bei zwei Chancen der Tölzer Glück“, bekannte Heller. Mit sieben Punkten ist der FSV noch lange nicht über den Berg. „Die Gruppe ist sehr ausgeglichen. Wir müssen in den verbleibenden fünf Spielen einfach unsere Fehleranzahl minimieren“, forderte Heller nach dem Gastspiel in seiner Heimat. Der Höhenrainer Trainer lebt seit vielen Jahren im benachbarten Wackersberg. „Für mich war es schon so eine Art Heimspiel“, sagte Heller daher. (toh)