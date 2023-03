Das effizientere Team gewinnt: FSV Höhenrain bestätigt Fußball-Weisheit gegen Münsing

Von: Rudi Stallein

Klaus Heller neuer Trainer des FSV Höhenrain © FSV Höhenrain

Wer seine Chancen besser nutzt, gewinnt: Dieser einfachen Fußball-Weisheit verdankt der FSV Höhenrain einen 3:1-Sieg im Testspiel gegen den SV Münsing.

Höhenrain/Münsing – „Wir waren 35 Minuten haushoch überlegen aber haben versäumt, Tore zu machen“, konstatiert Gästetrainer Ralf Zahn. Besser machte es der FSV, der in der 40. Minute durch Max Feirer mit 1:0 in Führung ging. Vorausgegangen war ein „dicker Fehler“ der Münsinger, die ihrerseits von einem Lapsus im Aufbauspiel der Gastgeber profitierten, wodurch Michael Lang den Ball aus 17 Metern flach und platziert zum 1:1 im FSV-Tor versenken konnte. In der zweiten Halbzeit war es dann aus Münsinger Sicht „nicht mehr so prickelnd“, wie Zahn eingestehen muss. „Nach vielen Wechseln war irgendwann die Luft raus“, meint der SV-Coach, der auf sechs Stammspieler von Beginn an verzichten musste.

„Das ist kein Beinbruch, wir waren nicht die schlechtere Mannschaft“, fasst Zahn zusammen. „Aber der FSV hat seine Tore gemacht, wir nicht.“ Zunächst war Feirer erneut Nutznießer, als er einen zu kurz abgewehrten Ball aus sechs Metern zum 2:1 (72.) einschob. In der 90. Minute erhöhte Johannes Obermeier mit einem Kopfball-Abstauber auf 3:1. „Die Anfangsphase haben wir völlig verschlafen, dann sind wir jedoch besser ins Spiel gekommen“, zog Klaus Heller ein positives Fazit. „In der zweiten Halbzeit haben wir es dann gut verteidigt“, zeigte sich der Höhenrainer Trainer mit der Leistung seiner Truppe im letzten Testspiel zufrieden. „Aber entscheidend ist das erste Punktspiel in zwei Wochen.“ Nun geht es für den FSV ins Trainingslager nach Slowenien. (rst)